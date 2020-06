La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna CAtalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Se puede donar sangre durante la pandemia? Te explicamos cómo

Desde el 14 de marzo, 52.000 personas han dado sangre en Cataluña, 3.600 plasma y 220 plaquetas para garantizar los tratamientos a los enfermos durante esta situación tan crítica. En conjunto, cerca de 56.000 personas han hecho una donación.

La solidaridad y compromiso de la ciudadanía han permitido que todas las personas ingresadas pudieran recibir la sangre necesaria. Cerca de 8.000 de estas donaciones han ido a parar a pacientes que sufrían la Covid-19.

Es el caso, por ejemplo, de Cynthia, una paciente de Tarragona de 30 años que necesitó sangre durante su ingreso por Coronavirus.

-Professionals i usuaris reclamen un debat urgent sobre el futur de l’atenció a les persones grans

A Catalunya, com a bona part de la resta del món, la pandèmia de COVID-19 ha afectat especialment les persones grans més vulnerables: el 90% (11.135) de les morts per aquesta patologia s’han esdevingut en persones de més de 65 anys, i s’estima que almenys el 50% (5.567) de les quals s’hauran produït en les residències geriàtriques. L’impacte d’aquesta pandèmia, però, va molt més enllà de la mortalitat, tant per a les persones –on ha tingut múltiples repercussions tant físiques, com emocionals, com socials–, com per a les seves famílies i per als professionals que les han atès.

Si el primer gran repte d’aquesta pandèmia va ser donar una resposta d’urgència a aquesta crisi –fet que va fer aflorar els dèficits preexistents–, en el moment actual el segon gran repte passa per ser capaços d’aprendre de la situació viscuda i de repensar el model d’atenció tant en l’entorn residencial, com de tota l’atenció de llarga durada a Catalunya per a les pròximes dècades.

-Com serà el nou turisme? S'arriba a temps per salvar la temporada?

El Govern destinarà una inversió rècord de 7,4 milions d'euros a una campanya de promoció turística per "reactivar" el sector i evitar el tancament de petites i mitjanes empreses al territori. La primera onada de la campanya, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, s'adreçarà als mercats català, estatal i internacional de proximitat, bàsicament França, Alemanya, Regne Unit i Benelux. La segona part es difondrà a la tardor i s'allargarà fins al 2021, segons ha anunciat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en l'acte de presentació. En aquest cas, el Govern destinarà 4,1 milions d'euros per "recuperar" altres mercats i tornar Catalunya a la "posició de lideratge".

-¿Conoces el curioso origen de la expresión ‘Ir cagando leches’?

Es de uso común la expresión ‘Ir cagando leches’ para referirse a aquella persona que va deprisa y con mucha prisa a un lugar.

El origen de esta locución la encontramos en los tiempos en los que era costumbre la venta y reparto de leche a domicilio. Esta se hacía colocando en un animal de carga (normalmente algún equino como un caballo, asno o burro) unas tinajas en las que iba el líquido. Una vez frente al domicilio se llenaba un recipiente con la cantidad acordada.

El reparto de leche se hacía a primerísima hora de la mañana y a toda prisa con tal de que todos aquellos hogares que lo precisasen la tuvieran para la hora del desayuno.

Con los años ese reparto pasó también a hacerse en carro, bicicleta o cualquier tipo de vehículo donde transportar los recipientes (que pasaron de ser de barro a metal).

Esa rapidez a la hora de hacer el reparto ocasionaba que muchas fueran las ocasiones en las que parte de la leche contenida en las tinajas se derramara en el suelo mediante el rápido traqueteo del vehículo o el animal

Es precisamente por ese reguero o rastro de leche que iba quedando, al hacer el reparto velozmente, lo que originó que se dijera que, el animal, iba cagando leches, además de que una vez estropeada esa leche atraía moscas e insectos, al igual que los excrementos.