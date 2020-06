La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, en una versió reduida de La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-IADEN - Salvem l'Empordà organitza una bicicletada reivindicativa "en xarxa"

El confinament per la covid-19 va obligar a ajornar una Bicicletada reivindicativa per reclamar més espais per a la bicicleta a Figueres que estava prevista pel passat 28 de març i que comptava amb el suport de 23 entitats de la ciutat.

IADEN pensa que es hora de recuperar-la amb un nou format. Així, aprofita el dia 5 de juny, dia mundial del medi ambient, per començar la campanya #bicicletadaenxarxa.

Des de divendres passati fins al diumenge 14 de juny realitzaran una acció a les xarxes amb la voluntat que serveixi per aconseguir més espai per a les bicicletes i, així, avançar cap a una mobilitat més sostenible, lluitar contra l’emergència climàtica i anar cap a unes ciutats més amables, que cuidin millor la nostra salut i que ens ofereixin més qualitat de vida.

-Els agricultors molestos per la creació de l'agència de la natura sense comptar amb les seves opinions

Xavier Vela, president de JARC, s’ha sumat a la convocatòria de Tsunami rural, moviment que integra a alcaldes, consells comarcals, pagesos, productors, entitats de desenvolupament i propietaris forestals de l’Alt Pirineu i Aran (tret dels batlles de l’Alt Urgell), organitzacions patronals, com PIMEC, col·legis i associacions professionals, cambres de comerç, agrupacions de defensa forestal, o silvicultors, entre altres. La concentració té lloc avui, a partir de les 11 h davant el Parlament de Catalunya.

L’entitat considera inacceptable que s’hagi creat una Agència per la gestió dels espais protegits i la biodiversitat d’esquena al món rural, on la presència dels professionals agraris és merament testimonial.

-La plataforma HBO retira temporament "lo que el viento se llevó" per racista

Avui, a més d'explicar-nos dues estrenes, parlem amb el Víctor sobre la retirada de la pel.lícula "lo que el viento se llevó" de la plataforma HBO per ser un film racista. El tema ha aixecat molta polseguera.

"La plataforma ha dit que en breu tornarà a estar disponible al catàleg però, amb una fitxa actualitzada i a on és situarà el context i l'acció de la peli" ens explica Esquirol "Em sembla bé, potser darrera de tant escàndol no saben veure que les noves generacions desconeixen totalment episodis de la guerra de secessió dels Estats Units i el seu context històric, no només això, també desconeixen molts capítols històrics moderns. La plataforma fa bé en contextualitzar la situació d'aquella época." Conclou el crític.