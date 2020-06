La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els metges esperen que la compensació per la covid sigui un “primer senyal” per millorar les seves condicions

El sindicat mèdic Metges de Catalunya ha celebrat “l’esforç” del Govern per compensar a la nòmina d'agost els professionals sanitaris que han treballat a la “primera línia” contra la covid-19 però ha esperat que sigui un “primer senyal” de la “voluntat política” de l’executiu català per “millorar les pèssimes condicions salarials dels facultatius i revertir les retallades que s’arrosseguen des del 2010”. L’organització espera que aquesta gratificació econòmica “que no s’ha negociat amb els sindicats” no es quedi en un “fet aïllat” i sigui l’“inici d’un camí que condueixi a la dignificació de les retribucions mèdiques retallades prop d’un 30% en els darrers 10 anys”.

-La diputació de Barcelona presenta el seu pla contra incendis forestals

El dispositiu d’aquest any 2020 constarà d’una plantilla de 259 persones que han estat contractades per la Diputació durant la campanya d’estiu.

Aquestes persones atendran un total de 484.813 hectàrees forestals, que representen el 98,7 % de la superfície forestal de la demarcació de Barcelona. Cal recordar que l’horari de treball cobreix les hores de màxim perill d’incendi forestal i és el comprès entre les 12:30 i les 19:30 hores, durant tots els dies de la setmana del període establert.

-El boom dels e-sports:el nou tipus de socialització virtual

Les hores de consum d'e-sports han augmentat un 50 % durant el confinament, segons dades de Twitch.tv, la principal plataforma internacional del sector.

De mitjana, 1,5 milions de persones a tot el món estan actualment connectades al web en qualsevol moment del dia. A Espanya, el 2019, segons l'Associació Espanyola de Videojocs, aquestes competicions virtuals van aplegar 2,9 milions de seguidors.

«Sens dubte, els videojocs han estat un dels protagonistes accidentals del confinament, per entretenir-nos de manera activa i com a eina de socialització i de mantenir el contacte amb amics», confirma Joan Arnedo, director del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC.

-SAP-FEPOL veu "injusta" i "desproporcionada" la sentència contra Arasa

Imma ha qualificat de "totalment injusta i desproporcionada" la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna a dos anys i quatre mesos de presó l'actual cap de l'ARRO a Barcelona, Jordi Arasa, pel desallotjament de l'acampada de plaça Catalunya el maig del 2011. El sindicat s'ha adherit al comunitat fet públic pel Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (SICME), en el qual mostren la seva "indignació" per la sentència. SAP-FEPOL considera que Arasa ha estat condemnat "nou anys després que succeïssin els fets per haver exercit expressament les seves funcions" i sosté que les actuacions d'aquell dia es van fer "en el compliment estricte d'ordres polítiques".