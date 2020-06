La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Foment planteja un gran pacte institucional per a la recuperació de l’economia

El secretari adjunt i director d'economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, explica que cal un gran pacte per sortir d'aquesta crisi “només a través del diàleg, el consens i l’acord podrem posar les bases d’un nou projecte econòmic que no només permeti sortir de la pandèmia econòmica, sinó que també consolidi un model de futur”.

Foment no està d'acord amb el pla de mobilitat de Barcelona que ha dissenyat l’alcaldessa Ada Colau, perquè no sigui un obstacle per a la recuperació econòmica de la ciutat, del comerç, del turisme, etc.: “El 57% del sector del comerç a Barcelona prové de no residents a la ciutat. El model de mobilitat plantejat des de l’Ajuntament posa en perill més de la meitat dels llocs de treball d’aquest sector”, ha destacat el secretari general adjunt.

-Coti presenta un nou tema en confinament. “Por Ahí”

"Por ahí", és un remolí d'emocions, un far enmig de la tempesta, de qualsevol tempesta, un bufo de bona energia.

Disponible en totes les plataformes des del 8 de maig. Després d'una intro de guitarres potents, la veu de Coti ens anuncia: "Toquem fons i tornem a veure'ns " i és una crida, un nou començament.

Bé podria veure's com una espècie de "Síndrome d'Estocolm" invertit, tornar a enamorar-se del 'fora', adonar-se que l'après ens retorna millors i llestos per a l'abraçada del futur.

-El tipus de sang podria estar relacionat amb la sensibilitat al coronavirus

La comunitat científica de tot el planeta treballa a ple rendiment per a trobar una solució i comprendre millor què és el coronavirus Covid-19 que ja afecta a centenars de països i que ha acabat amb la vida de milers de persones.

Un dels últims descobriments prové de la Xina, epicentre del brot, on un estudi ha revelat que les persones amb sang tipus A so més vulnerables a la infecció i tendeixen a presentar símptomes més greus.

-Psicometría forense. ¿Quién ayuda a los que ayudan?

Se tratan de tres interesantes obras técnicas de Psicología Forense y Criminal en las que se establece el perfil psicométrico y criminológico de sujetos que han perpetrado uno o varios asesinatos (más de 25 casos en el 1er. volumen); de sujetos que han presentado un comportamiento de tentativa de asesinato (10 casos en el 2º volumen); así como de sujetos que han perpetrado delitos contra la libertad sexual en víctimas adultas y en relación con sus conductas sexuales socialmente desviadas o parafílicas (10 casos en el 3er. volumen).

Para dichas obras, el Dr. Bernat-N. Tiffon ha contado con participantes y autores de amplio y reconocido prestigio profesional.