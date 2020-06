La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Intercambio de casas: el modelo turístico en auge tras el coronavirus

Tras el comienzo de la desescalada en todo el territorio español, la modalidad turística del intercambio de casas se consolida como nueva forma turística post COVID-19.

En concreto, el número total de solicitudes para realizar intercambios de casa en España es más de 10 veces superior que a comienzos del mes de abril, mientras que el número de solicitudes enviadas a nivel global se ha cuadruplicado desde entonces.

En términos generales, el número de solicitudes de los españoles en la plataforma con respecto a 2019 ha aumentado su volumen de manera significativa, pasando del 35% al 81%.

-Les empreses pirotècniques esperen remuntar la facturació amb la revetlla de Sant Joan

La pirotècnia se salva malgrat la Covid-19. La previsió de que el dia 23 de juny la majoria de pobles de Catalunya es trobin en fase 3, la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la celebració d’aquesta tradicional festa cultural en un àmbit familiar o en petits cercles d’amics, i serà la primera gran festa des del decret de l’Estat d’Alarma.

Durant la quinzena de Sant Joan els establiments de Catalunya concentren el 95% de la facturació anual, és a dir, pràcticament els ingressos de dotze mesos es troben concentrats en aquesta campanya, pel que la seva supervivència i l’ocupació de 3000 persones depenia de la seva celebració.

El sector pirotècnic, juntament amb Protecció Civil i amb el Departament de Cultura porten algunes setmanes preparant “Sant Joan, Sí” una Revetlla de petit format, amb tots els elements per a gaudir d’aquesta nit màgica, sobretot per als més petits. Sense falles ni festes majors, les pirotècnies catalanes calculen haver perdut fins al 75% de la facturació anual, una xifra que esperen remuntar per Sant Joan.

-Com s'organitzaran els esplais i cases de colònies?

La Fundació Esplai Girona oferirà a tots els monitors que participin en casals d'estiu una "formació específica" que permetin garantir els protocols sanitaris de cara a aquest estiu. L'entitat gestiona diversos cursos del casal d'estiu que organitza l'Ajuntament de Girona.

Des de Joventut ja han anunciat que volen que els responsables dels casals rebin aquesta formació, però ells la faran a tota la plantilla de monitors. Per altra banda, la Fundació Esplai Girona també gestiona diverses cases de colònies de la demarcació i ha anunciat que és "insostenible" portar la gestió i fer previsions per la manca d'una normativa clara per aquest estiu.

-140.000 cuentas de Nintendo, podrían haber sido afectadas por intentos de acceso no autorizados

A finales de abril Nintendo inició una investigación después de haber detectado un aumento en el número de accesos no autorizados en las cuentas de sus usuarios. En solo tres días la compañía presentó los resultados e informó sobre unas 160.000 cuentas afectadas. Sin embargo, las pesquisas siguieron y ahora Nintendo revela que 140.000 cuentas más se habrían visto perjudicadas por el uso ilícito de las credenciales de Nintendo Network ID

Al igual que en la anterior ocasión, Nintendo ha restablecido el Nintendo Network ID y la contraseña de la cuenta Nintendo vinculada de todos los usuarios afectados, con los que también se ha puesto en contacto. Asimismo, la compañía afirma haber tomado medidas de seguridad adicionales (que no han sido detalladas) y una vez más insiste en configurar la verificación en dos pasos, una medida que aporta una garantía extra en casos como el que nos ocupa.

Nintendo concluye que alrededor de 300.000 cuentas Nintendo Network ID, menos del 1 % de las existentes en todo el mundo, son las que se podrían haber sido afectadas.