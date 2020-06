La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Así convierten los hackers a tu teléfono en su principal objetivo

Las grandes empresas de ciberseguridad ya lo advertían hace solo unos meses: los hackers estaban situando en el punto de mira el ataque a dispositivos móviles.

Así lo afirmaba Kaspersky en su boletín de seguridad de noviembre de 2019 y también lo hacía McAfee en su informe sobre amenazas móviles de 2020, en el que alertaba de que las aplicaciones móviles ocultas serían una gran amenaza para los usuarios este año.

«El objetivo de los hackers son ordenadores y móviles, pero cada vez más estos últimos, porque los tenemos más descuidados y sin embargo los usamos más. Por eso a los hackers les resulta más fácil penetrar en ellos», afirma Helena Rifà, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

-L'associació d'afectats per la covid-19 asisteix gratuitament a les persones que ho necessitin

L'Associació Afectats Coronavirus COVID 19 (ASACOVID19) s'ha creat per a defensar als que s'estan veient afectats per aquesta pandèmia de la qual la totalitat del món està sent víctima.

L'Associació té com a objectiu recollir les inquietuds i vivències dels afectats per la pandèmia. Informar-los i assessorar-los de les subvencions, préstecs i ajudes que poden sol·licitar per a pal·liar les diferents situacions.

Impulsar i fer de plataforma d'altres mesures que es puguin adoptar, en relació amb la problemàtica real de la societat. Analitzar les mesures existents i mesurar l'aplicabilitat en relació als col·lectius als quals van dirigides.



Informar i aclarir, en relació amb les subvencions i dubtes relacionats amb la declaració pel Govern de l'Estat d'Alarma (ERTES, AUTÒNOMS, LLOGUERS, FAMÍLIES, PIMES, ICOs, MORATÒRIES HIPOTECÀRIES, etc).

Aclarir línies d'actuació i de responsabilitats amb un estudi individual i col·lectiu dels casos i de les situacions.



Així mateix, comptem amb psicòlegs que ens aniran donant pautes per a suportar les situacions més delicades.

-¿De dónde surge el refrán ‘Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo’?

Se trata de uno de los dichos populares que, posiblemente más pronunciados y repetidos son durante el mes de mayo, sobre todo por las generaciones más mayores. Con él se quiere advertir que el tiempo frío y las temperaturas inestables de la primavera se alarga hasta pasada la primera semana de junio, aconsejando no desprenderse ni guardar todavía las ropas de abrigo (lo que comúnmente se llama ‘cambio de armario’) debido a que, a pesar de que parezca que ya ha llegado el buen tiempo y los días de calor, todavía tienen que venir jornadas en las que refrescará (sobre todo por la noche y primera horas del día).

El cuarenta de mayo cae en el 9 de junio (teniendo en cuenta que el mes de mayo tiene 31 días). Pero, evidentemente, esa advertencia meteorológica no es exacta y no quiere decir que a partir del día 10 de junio entre el calor y ya se pueda ir desabrigado. Hay que tomarlo como un consejo el cual, dependiendo de muchos factores, puede no acertar y más en los últimos años en los que el cambio climático ha provocado que hayan aumentado varios grados las temperaturas y se produzcan ‘olas de calor’ en épocas del año en las que no les corresponde.

Sobre el origen del refrán, cabe destacar que éste ya se pronunciaba oralmente hace varios siglos atrás. La primera referencia escrita aparece en 1896 en el libro “Los refranes del almanaque” (página 108) del folclorista sevillano Francisco Rodríguez Marín, en la siguiente forma:

“Hasta el cuarenta de mayo

no te quites el sayo;

Y si vuelve a llover,

vuélvetelo a poner”