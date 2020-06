La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El 6,1% dels catalans té anticossos de la covid-19, segons la segona onada de l’estudi de seroprevalença

Un 6,1% dels catalans i un 5,2 de tot l’estat han generat anticossos del coronavirus. Segons els resultats de la segona onada de l’estudi de seroprevalença, un 7,4% de la població de la demarcació de Barcelona, un 1,6% de la de Tarragona, un 3,3% de la de Lleida i un 3,1% de la de Girona presenten anticossos.

L’estudi, en el qual han participat 63.564 persones, corrobora –amb un lleuger increment- els resultats obtinguts en la primera ronda (que es va situar en el 5%). També ha detectat que un 0,8% dels casos que havien donat negatiu en les primeres proves han donat positiu en anticossos en aquesta segona ronda.

A més, l'estudi ha detectat que un 2,8% dels asimptomàtics generen immunitat contra el virus i que un terç dels infectats per la covid-19 no presenten símptomes de la malaltia.

-Com afrontaran des d'ara els controls a les residències?

Vuit de cada deu residències geriàtriques de les comarques de Girona no tenen cap cas de coronavirus confirmat ni tampoc cap de sospitós.

Aquests centres, qualificats com a "verds", des de dilluns ja han començat a permetre visites de familiars, a més de rebre usuaris que han passat la fase aguda de la pandèmia amb les seves famílies.

En total, són 88 de les 106 residències que hi ha distribuïdes arreu de la demarcació les que estan en aquesta situació. De la resta, catorze geriàtrics estan qualificats com a "taronges", ja que presenten casos sospitosos, o bé tenen positius asimptomàtics i en fase de resolució. Les altres quatre residències restants són considerades "vermelles" perquè registren positius amb símptomes.

-”la llamada del océano” el llibre de l'aventurer mediambiental Nacho Dean

Vivim en un planeta on més del 70% de la superfície està coberta per aigua. Tots els dies escoltem notícies sobre la contaminació per plàstics,

la pèrdua de biodiversitat i la pujada del nivell de la mar per l'escalfament global. No obstant això, la mar és el gran oblidat, fins al punt en què anomenem Terra a un planeta que hauria de dir-se Aigua.



Ignacio Dean havia donat la volta al món caminant, però tenia un deute pendent amb els oceans. Després de més d'un any d'entrenament i

2.500 quilòmetres nedant, es va embarcar en l'Expedició Nemo, desafiament que li va portar a unir els 5 continents nadant per a llançar un missatge de conservació dels oceans.

-"Fantasy Island" un multigènere que acaba en caos

La pel·lícula és un remake de la sèrie homònima de terror emesa en televisió durant els anys 70. Mr. Roarke (Michael Peña) és un misteriós home, propietari d'un illa molt especial que concedeix desitjos als seus convidats.

Per la suma de 50.000 dòlars, ofereix als seus visitants la possibilitat de viure una *fantasia relacionada amb les seves vides, alguna cosa que van anhelar en el seu passat o que desitgen aconseguir en el futur.

No obstant això, desitjar el que no es té a vegades porta terribles conseqüències. Els convidats no trigaran a esbrinar que aquestes fantasies que anhelen no són tan bones com esperaven i que aquella illa del Pacífic es convertirà en el seu pitjor malson.

Una producció de Blumhouse i Sony Pictures, dirigida per Jeff Wadlow, conegut per la seva última pel·lícula de terror Veritat o Repte.