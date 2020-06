La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna catalunya, hem tractat aquests temes:

-Localizados dos fragmentos de un meteorito que cayó en Terrassa en 1704

“no pasa de ser una curiosidad, aunque tiene cierta importancia. Es una condrita, una condrita es uno de los meteoritos más comunes que tenemos y aportan más bien poco” nos dice Antonio Bernal, astrónomo del observatorio Fabra de Barcelona, “Lo que sí tienen estos restos es que son de los más antiguos que se conservan. Cayó en 1704 en Terrassa, se supo que se recogieron fragmentos pero ahí quedó la cosa” explica Antonio.

Era una época políticamente muy convulsa, la guerra de sucesión española, y a estos hecho no se les daba mucha publicidad, aunque su avistamiento fuese utilizado como señal divina.

Hace 20 años encontraron unos documentos en Girona, unos documentos legales que explicaban todo el fenómeno, su avistamiento, como había caído y algunas explicaciones “científicas” de la época. “Pero no se sabía que se habían conservado fragmentos” dice Antonio.

-Què passa amb la Cloroquina?

"La veritat és que encara no està demostrat que aquest medicament sigui efectiu" ens explica Salvador Macip, investigado molecular a la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC "encara estàn en marxa uns estudis per comprovar si funciona o no".

La revista Lancet va publicar uns estudis que deien que la mortalitat entre els pacients que utilitzaven la cloroquina augmentaven molt i la OMS va aturar totes le proves que és feien "aquesta publicació va ser fruit de la pressa del moment, aviat és va veure que aquest estudi no era gens fiable i la OMS va tornar a posa en marxa els estudis. Ara hi han estudis, que semblen més seriosos, que diuen que aquest medicament no funciona contra aquest virus, encara que, hem d'esperar conclusions més clares" conclou Salvador Macip.

-Qui i com pot optar a l'ingrés mínim vital?

La seguretat Social ha posat en marxa un simulador a la seva web per poder calcular si pots rebre l'ingrés mínim vital.

Les prestacions de l'ingrés mínim vital que aprovarà la setmana que ve el govern espanyol se situaran entre 461 euros i poc menys de 1.100 euros, segons explica el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració, José Luis Escrivá.

La quantitat que s'aboni no serà fixa i constarà d'un complement fins arribar a un mínim. A partir dels 461 euros en una llar formada per un adult "s'aplicaran una sèrie de coeficients multiplicadors" en funció de la família i els menors a càrrec, amb un complement per als habitatges monoparentals, en els quals un 80% són dones.

-Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local d'Alcanar rescaten un jove que havia caigut en un pou

El jove ha pogut frenar la caiguda a uns 10 metres de profunditat i els agents han hagut d’actuar amb rapidesa per evitar que continues caient fins el fons del pou

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i de la Policia Local d’Alcanar van rescatar el passat 28 de maig un jove de 18 anys que havia caigut dins d’un pou ubicat en una finca situada al costat de la carretera N-340 al seu pas per Alcanar.

Pels volts de les 12.30h del mateix dia els agents han estat informats de la trucada d’un home al número d’emergències 112 manifestant que el seu fill de 18 anys havia caigut a l’interior d’un pou d’uns 20 metres de profunditat. L’home també ha informat que no podien veure el jove però si que l’escoltaven, tot i que, no sabien precisar a quina profunditat es trobava.