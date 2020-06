La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna catalunya, hem tractat aquests temes:

-La soca del covid-19 espanyola és única a Europa. Com pot mutar el virus en un futur?

"El que és habitual en els virus és mutar en major o menor mesura. Aquest virus, per sort, és molt estable. No muta tant com el de la grip, això vol dir que en cas de trobar una vacuna serà efectiva" Explica el dr. Salvador Macip, genetista molecular, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.

"La diferència entre les diferents soques és poca, sembla que no és més agressiva una que una altra" Explica el doctor Salvador "Els virus muten una mica a l'atzar, evolucionen adquirint noves característiques. Aquesta malaltia sembla que avança a partir se súpercontagiadors, és a dir, poques persones contagien a moltes".

-El personal sanitari torna a concentrar-se per exigir un model totalment públic

Centenars de professionals sanitaris han tornat a concentrar-se aquest dimecres davant d'hospitals i centres d'atenció primària (CAP) de diverses ciutats catalanes per reclamar "una sanitat 100% pública capaç de fer front a qualsevol pandèmia".

Asseguren que "amb més recursos i més previsió" s'hauria pogut donar una millor resposta a la covid-19 i reclamen recuperar les retallades que arrosseguen des de 2010.

Després de la "greu situació" que els professionals sanitaris han viscut a causa de la covid-19, el sector reclama al Govern que aposti per una sanitat totalment pública i "deixi d'abocar diners a la concertada".

-¿Cómo hay que actuar ante un caso de trastorno de conducta alimentaria?

Entre el 4 y 6% de los jóvenes de entre 10 y 25 años, sufre un Trastorno Alimentario. 9 de cada 10 afectados son chicas.

Los expertos aseguran que una detección temprana ayuda a un buen diagnóstico. “En efecto, se tiene quepedir ayudar y estar atentos a las señales que pueden estar dándonos nuestros hijos o amigos, y familiares. No posponer la demanda de ayuda es importante para obtener un diagnóstico precoz y evitar la cronicidad” afirma Miriam Sánchez, psicóloga clínica, experta en TCA del grupo Ita.

I a l'hora del pati hem parlat amb el Raül Adames i el Jordi Cabanes, directors de les escoles Abat Oliba CEU Spínola i Loreto, sobre la reobertura dels centres, els casals d'estiu i la selectivitat.