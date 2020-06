La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Les dades de l'atur de maig són “millors” del que s'esperava i permet veure juny amb un cert optimisme

Acaben de donar-se a conèixer les dades d'atur del passat mes de maig de 2020 que porten a la fi un augment en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, després del mal registre dels dos mesos anteriors.

Espanya recupera 187.814 afiliats a la Seguretat Social el mes de maig encara que el seu nombre d'aturats ascendeix també fins als 3.857.776 (la dada més alta des de maig de 2016) després de registrar aquest mes 26.573 aturats més (a l'abril van ser gairebé 290.000 aturats més).

Per a Javier Blasco, director de Adecco Group Institute:“aquestes dades són millor de l'esperat dins de la gravetat de la situació i de l'impacte negatiu que suposen. Però la moderació de les restriccions i l'estacionalitat favorable permeten esperar les dades de juny amb un caut optimisme, sempre que no repuntin els contagis per Covid-19. Així, podríem parlar de 18,70 milions d'afiliats ja per a aquest mes després d'una nova creació o recuperació de l'ocupació”.

-Els professionals sanitaris recomanen no baixar la guàrdia i recorden la importància de l'ús de mascaretes

L'ús de màscara és obligatori a Catalunya des del passat 21 de maig per les persones majors de sis anys en tots els espais públics tancats i, si no es pot garantir la distància de seguretat de dos metres, també en els espais oberts.

"És una questió de salut pública, una questió de comunitat per mantenir sota control el virus" explica la dra. Elena Bartolozzi, secretaria del sector Primaria ICS de Metges de Catalunya, "a ningú ens agrda portar-la, es incòmoda i extranya. Això ho sabem bé els professinals de la salut però, és imprescindible el seu ús conjuntament amb el rentat de mans"

-Compres directes a les botigues i el 98% dels comerços oberts, l'Espai Gironès reobre en fase 2

L'Espai Gironès ha reobert les portes del centre comercial aquest dimarts amb el 98% dels establiments en funcionament.

La regió sanitària de Girona va entrar ahir en fase 2, però era festiu tant a Girona com a Salt.

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, ha destacat que durant tot el dia hi ha hagut una afluència constant de compradors que han anat al centre comercial des de primera hora del matí. "Han vingut a comprar més que a voltar, cosa que ja va bé per garantir les mesures d'higiene i seguretat", ha destacat Jordà. Altres centres comercials de la demarcació com El Corte Inglés de Girona o el Gran Jonquera Outlet and Shopping de la Jonquera (Alt Empordà) també han reprès l'activitat aquesta setmana.

-La ultima actualización de mayo para Windows 10 ya permite restablecer el sistema desde la nube

La función de restablecimiento desde la nube permitirá recuperar sistemas con datos excesivamente dañados y cuya reparación era imposible sin un formateo. Su ventaja frente a una reinstalación desde cero es que se instalará la última compilación, versión y edición instalada en el equipo. En aquellos equipos en los que directamente no sea posible arrancar el sistema operativo como tal, existe la opción de recuperarlos con una descarga desde la nube usando Windows Recovery Environment

la recuperación del sistema deja al ordenador con una versión fresca y actualizada de Windows 10 (tanto como estuviera antes de reestablecerlo), pero elimina las aplicaciones y los datos del usuario.

esta actualización de mayo de Windows 10 no solamente trae la nube si no que son muchas las novedades, aunque en esta ocasión una gran parte de las mismas están centradas en aspectos técnicos.