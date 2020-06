La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Blanes torna a gaudir des d’avui de les seves platges amb informadors que ajuden a complir les mesures

Aquest dilluns, coincidint amb el pas que ha fet la Regió Sanitària de Girona a la Fase 2 de desconfinament, Blanes ha viscut nombroses novetats en relació a les anteriors setmanes. Una de les més destacades ha estat poder tornar a gaudir d’un dels bens més preuats per la ciutadania, sobretot quan arriba el bon temps: les seves platges.

Un dels principals handicaps d’avui, però, ha estat el factor meteorològic, ja que durant bona part del matí la tònica general han estat els núvols, que no convidaven gens a gaudir del bany, així com algunes tímides quatre gotes que tampoc han ajudat precisament. L’Ajuntament de Blanes, a través de diversos departaments i àrees de govern ha estat treballant intensament perquè aquest retorn s’hagi fet amb les millors condicions.

-El teletreball guanya terreny: així ens està afectant

Durant els últims dies i malgrat la desescalada cap a normalitat, algunes empreses han anunciat que pensen mantenir el teletreball almenys fins a principis de l'any que ve o, en defecte d'això, fins a finals de tardor. Una modalitat associada a l'excepcional de la situació que, no obstant això, ha començat a donar els seus fruits.

Comparativa de l'abans i el després: millora de la productivitat i més conciliació

D'aquesta manera, fa tan sols uns mesos, a penes el 7% dels empleats tenien l'opció de teletreballar. La crisi del coronavirus, no obstant això, ha obligat el 80% a adaptar-se a ell. Un creixement que crida poderosament l'atenció si tenim en compte que les dades de partida ens situaven a la cua d'Europa en teletreball, on el 17% dels empleats gaudeixen d'ell.

-El sector turístic de Tarragona es mostra esperançat en no tenir pèrdues aquesta temporada

L'hostaleria tarragonina es mostra esperançada en no tenir pèrdues aquesta temporada turística, tot i la crisi del coronavirus i les dificultats del sector per poder obrir els establiments.

Després d'uns mesos on tot eren males notícies, l'anunci de l'Estat d'obrir fronteres el proper 1 de juliol els dona confiança per encarar un estiu que serà complicat.

"Fa quinze dies teníem pànic. Si aquests quatre mesos entre juliol i octubre funcionen bé, podríem tancar la temporada pensant que no hem pres mal". De tota manera l'any "serà dolent".

De moment a la demarcació hi ha pocs càmpings en funcionament i cap hotel destinat a les vacances ha obert.

-¿Qué diferencia hay entre el vidrio y el cristal?

Muchas son las personas que creen que las palabras vidrio y cristal son sinónimas entre sí, utilizando indistintamente ambos términos para referirse a las mismas cosas.

Pero no, no son lo mismo y, además, si os fijáis bien, en los iglús verdes de reciclaje podréis observar que en ese contenedor tan solo se puede depositar vidrio y hay una advertencia en la que indica que no se eche nada que sea de cristal. El motivo de ello es porque aquello que se considera cristal (como vasos, copas, bombillas convencionales, una ventana o espejo…) aunque comparta con el vidrio (botellas de vino, licor o refresco, frascos de conserva, cosmética, colonia o alimentación…) la composición se le ha añadido además de óxido de plomo (o en algunos casos óxido de bario) que es lo que le da el aspecto brillante tan característico de los elementos de cristal.

Esa concentración de plomo es la que hace que no sea conveniente echar ningún producto de cristal en el iglú verde, básicamente porque este elemento necesita una temperatura muy superior para ser fundido al que necesita el vidrio (que es de unos 1.500 grados centígrados). De ahí que se recomiende tirar el cristal en el contenedor en el que depositamos el resto de basura (suele ser gris, naranja o de un verde más oscuro).

Evidentemente sería mucho más aconsejable llevar todo aquello que tenemos para reciclar a un punto limpio, en el que se depositará cada cosa en su correspondiente contenedor, pero, lamentablemente, no todas las personas tienen uno de esos lugares cercano a su hogar y no pueden desplazarse hasta ellos; por tal motivo se permite que el cristal (y todo aquello que no termina de encajar en el resto de contenedores: como la cerámica, el corcho, el papel plastificado, pañales y productos de deshecho de higiene femenina e incluso las fotografías) se deposite en el contenedor de basura orgánica.