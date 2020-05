La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Les escoles de comarques en fase 2 podran obrir. És arriscat?

L'àmplia majoria d'escoles de l'Alt Empordà (63 de 65) han mostrat la seva "preocupació i desconcert" al Departament d'Educació per la reobertura de centres.

Consideren que el pla que ha enviat el Govern per a la reobertura de les escoles a partir de la setmana vinent "no concreta suficientment" com s'han de seguir les directrius ni tampoc com es poden "garantir totes les mesures de seguretat".

A més, els equips directius també han detallat que els inspectors dels serveis territorials han donat "informacions contradictòries" als centres sobre la reobertura. Per altra banda, els directors acusen a Educació d'aprofitar-se i demanar-los "unes directrius inassolibles per la majoria de centres".

-Els temporers dormen als carrers del barri històric de Lleida en plena pandèmia

Les conselleres de Salut, Alba Vergés, i Agricultura, Teresa Jordà, s’han reunit aquest migdia per videoconferència amb el món local de Lleida per coordinar l’inici de la campanya de la fruita i activar un pla d’acció específic per a la població nouvinguda en el context de l’emergència de la covid-19.

Però al barri històric de Lleida la preocupació dels veïns va en augment per la quantitat de temporers que dormen als carrers.

-Practicament tots els hotels salut tancan. Com ha estat la seva experiència?

L'hotel Alimara, que pertany al Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia (CETT), tancarà diumenge la seva etapa com a hotel salut després d'haver acollit 250 professionals de la salut, 185 dels quals de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

L'establiment es troba a uns 500 metres del centre hospitalari i ha permès pernoctar els sanitaris durant el pic de la crisi sanitària. L'hotel també va facilitar 36 llits i 20 supletoris per al pavelló esportiu de Vall d'Hebron.

L'hotel, que va posar les seves instal·lacions a la disposició del centre sanitari a l'inici de l'emergència sanitària, ha allotjat a un total de 250 professionals de la salut, a més de facilitar 36 llits i 20 supletoris per al pavelló esportiu Vall d'Hebron.

-"Saka en la tierra de nadie" la pel.lícula de Xavi Herrero a DocsBCN2020

Els paisatges d’un futur distòpic que preveia Mad Max existeixen avui, i es troben a Mauritània. Allà, la Salka decideix emigrar a Europa cap a un futur millor. Disfressada de noi, haurà de creuar tot el desert del Sahara sobre el tren més llarg del món fins arribar a la costa atlàntica. La solitària travessia per la vasta immensitat del desert i l’incansable so metàl·lic de les vies del tren fa d’aquest viatge, una odissea onírica i hipnòtica.

La Salka viu en un dels països més pobres del món. Mauritània està aïllada del món, amb grans desequilibris socials, és una terra àrida i sense esperança per la gran majoria de la població, on les màfies i el contraban imperen amb llibertat i fan encara més evidents les desigualtats i la manca d’oportunitats, sobretot per a les dones. El director Xavi Herrero, que s’ha convertit en el primer occidental en realitzar el trajecte d’anada i tornada del tren de la SNIM, conegut com el tren del desert, es converteix en testimoni silenciós del viatge de 1.400km de la Salka. El seu recorregut, sota temperatures que poden arribar fins als 50°C no està exempt de perills; envolta la denominada “terra de ningú”, una conflictiva zona fronterera entre Mauritània y el Sàhara Occidental, on les incursions de l’exèrcit marroquí són constants.