La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Cataluña concentra casi la mitad de los ensayos clínicos de la covid19 en España

Cataluña concentra casi la mitad de los ensayos clínicos sobre la covid-19 que se están llevando a cabo en el Estado.

Según datos recogidos por Biocat a través del portal clinicaltrials.gov, en Cataluña se están realizando 39 estudios para combatir el coronavirus, un 48,8% sobre el total en el ámbito estatal (en España había un total de 80 ensayos clínicos activos hasta el pasado 20 de mayo).

Los únicos territorios que superan a Cataluña en cuanto al número de estudios para combatir el coronavirus son Francia (259 activos), Italia (93), el Reino Unido (63) y Alemania (51).

Justo por debajo del territorio catalán aparecen países como Dinamarca (29), Polonia (16), Suecia (15) y Noruega (14).

"pueden haber diferentes tipos de vacunas" nos explica Jordi Naval, director general de Biocat"estas vacunas utilizan diferentes métodos o una combinación de estos, como la vacuna que se está desarrollando en el Hospital Clínic de Barcelona"

-El consorci de la ZF crea el BNEW amb l'objectiu de que BCN sigui capital mundial de la nova economia

El Consorci de la Zona Franca (CZF) ha anunciat la creació de la Barcelona New Economy Week (BNEW), del 6 al 9 d'octubre, i la cancel·lació definitiva de tres certàmens previstos enguany com la 22a edició del SIL, el SIL Amèrica i l'eDelivery, que es traslladen al 2021.

El BNEW és doncs l'aposta del CZF per "reactivar l'economia i els negocis" després de la crisi per la pandèmia de coronavirus. Es tracta d'un esdeveniment internacional híbrid –físic i digital- que se celebrarà en espais emblemàtics de Barcelona i que comptarà amb la participació de 350 speakers, entre 150 i 200 empreses i fins a 10.000 assistents via streaming. "Es tracta d'un repte complicat, però necessari", ha afirmat el delegat de l'Estat al CZF, Pere Navarro.

-Tensa espera entre els treballadors de Nissan devant la desició de l'empresa

Un centenar de treballadors de Nissan s'han concentrat aquest dimecres davant el consolat del Japó i la seu de la Comissió Europea a Barcelona per pressionar perquè la multinacional japonesa es quedi a Catalunya.

El comitè d'empresa ha organitzat una acció reivindicativa amb cartells i proclames com 'Volem futur' o 'Nissan no es tanca'.

La concentració ha finalitzat amb una traca de petards. La plantilla fa més de vint dies que està en vaga indefinida per protestar pel possible tancament de la planta de la Zona Franca. Segons els sindicats, els centres de l'empresa donen feina a 3.000 persones directament i 25.000 indirectament.

-Com actuar davant el consum de drogues en adolescents

Una manera perfecte per comença és establir pautes i normes de convivència saludables.



Tots dos pares han de ser consistents en aquestes, han de tenir clares aquelles raons que justifiquen aquestes normes i pautes i, per tant, explicar-les de manera convenient al seu fill.

Hem de saber que tota norma imposada s'ha de basar en una raó lògica i, per tant, si aquesta no existeix, la norma serà entesa per l'adolescent com a poc important o, fins i tot, sense sentit.

Òbviament, mai es pot imposar una norma sota el principi d'autoritat “perquè ho dic jo”, “perquè sí” o “perquè sóc el teu pare/ la teva mare” sinó que les normes han d'estar basades en les conseqüències positives derivades del compliment i negatives, de l'incompliment d'aquestes. Aquestes conseqüències, per tant, també, han de ser explicades al fill.