La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Un medicament combinat és mostra eficaç per primera vegada en pacients amb càncer de pàncrees

En els darrers anys la immunoteràpia ha anat aconseguint grans avenços en el tractament del càncer. No obstant això, en els tumors de pàncrees aquest enfocament fins ara no havia aconseguit demostrar eficàcia.

L'estudi COMBAT ha mostrat resultats prometedors tractant pacients amb càncer de pàncrees amb la combinació de dues estratègies: immunoteràpia i quimioteràpia. Aquests resultats conviden a creure que la barrera de la immunoteràpia en el càncer de pàncrees pot superar-se en un futur a mitjà termini.

La Dra. Macarulla, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora principal del Grup de Tumors gastrointestinals i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) explica «Malgrat que hem de ser cauts perquè l'estudi incloïa un nombre modest de pacients, tenim un resultat prometedor que per fi ens permet desenvolupar la immunoteràpia per al tractament del càncer de pàncrees. Els resultats demostren que s'ha aconseguit tant una taxa de resposta important com una durada d'aquesta resposta més alta de l'esperada».

-La demanda de menjar al banc dels aliments ha crescut un 40% per culpa de la crisi pandèmica

El Banc d'Aliments ha vist com la demanda de menjar durant l'estat d'alarma s'ha incrementat un 40% durant l'estat d'alarma.

La fundació ha atès vora 350.000 persones des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. "Ens trobem en el mateix pic que l'any 2009, quan va esclatar la crisi financera, però ara veiem que les perspectives són més esfereïdores".

Davant aquesta situació, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un paquet d'ajudes de 4 MEUR per comprar aliments a petits productors i omplir els magatzems dels diferents bancs, cobrint les necessitats dels col·lectius més desfavorits.

-”El beso del Ángel” Un thriller ambientat en el món del vi

Editorial espasa acaba de publicar "el beso del ángel" d'Andrés Pascual, un thriller encara més negre que l'anterior títol de l'autor "A merced de un dios salvaje" "Els dos llibres són completament independents encara que estiguin ambientats en el món del vi" aclareix l'autor.



La novel·la es desenvolupa a Logroño i descriu la cara més snob i sofisticada del món del vi "quan vaig començar a escriure-la sabia què volia comptar: Entretenir, clar, i mostrar aquesta altra cara de La Rioja".

-Samsung desvela el Galaxy S20 Tactical Edition para operadores en el gobierno federal de EEUU

Samsung presenta el Galaxy S20 Tactical Edition, una variante de su buque insignia diseñada para un tipo de cliente muy distinto al habitual.

Según señala el fabricante surcoreano, el S20 Tactical Edition ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de "operadores en el gobierno federal y el Departamento de Defensa" de Estados Unidos, ofreciendo el hardware básico de un Galaxy S20 convencional y varias mejoras accesorias.

el teléfono posee una carcasa reforzada con un afuste para su sujeción al pecho, ofrece un modo de accionamiento de pantalla especialmente diseñado para su uso con gafas de visión nocturna e incorpora una función que desactiva todas las comunicaciones posibles