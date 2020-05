La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linternqa Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Por qué el 25 de mayo se celebra "el día de la toalla"?

Si un 25 de mayo vas paseando por la calle y de repente te encuentras con alguna persona (incluso más de una) que lleva una toalla colgada del cuello no te asustes, no es que les haya dado un golpe de calor y se vayan a pegarse un chapuzón a la playa o piscina más cercana; en realidad lo que están haciendo es celebrar el día de la toalla, una curiosa conmemoración que se celebra desde el 2001 en memoria del escritorDouglas Adams, autor de la novela de ciencia ficción La guía del autoestopista galáctico, un fenómeno que supera lo literario y que tuvo su reflejo en cine, serie de televisión, cómic y videojuego.

-Així serà el mercat immobiliari a Espanya després de la pandèmia

La situació actual està afectant particulars i a empreses i està tenint un impacte notable en tots els sectors, entre ells, l'immobiliari.

Segons les últimes dades del Consell General del Notariat, la compravenda d'habitatge a Espanya es va reduir al març un 37,5% interanual (amb 32.332 transaccions). Durant aquest mes, que va estar marcat per l'arribada imminent de la COVID-19 al territori nacional, es va començar a notar un canvi en el comportament de l'activitat.

No obstant això, el preu mitjà dels habitatges venuts en aquest període va reflectir una lleugera caiguda de tan sols 2,2%, situant-se en 1.396€/m², factor que demostra que el mercat encara té un llarg recorregut.

-Tècnics tributaris avisen de que no és oportú pujar l'IRPF i l'impost de successions en plena crisi sanitària

L’Associació Professional de Tècnic Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), que representa més de 1.000 despatxos professionals de Catalunya i Balears, considera que l’increment del l'Impost de Successions i Donacions i de l'Impost sobre la Renda (IRPF), aprovat el passat 1 de maig, és una mesura que atemptarà directament contra el futur econòmic de les famílies i de les petites i mitjanes empreses.

-S'arriba a un acord per garantir el servei de les guinguetes de platja a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració han arribat a un acord per garantir la viabilitat de les guinguetes de la platja.

Els operadors havien anunciat que donaven per perduda la temporada, però l’acord, assolit ahir, permetrà adaptar les condicions de funcionament al nou context sorgit de la crisi sanitària; si l’excepcionalitat es manté, les noves condicions s’allargaran a la temporada de 2021. Així doncs, les guinguetes conserven la capacitat de les terrasses (30 taules i 120 cadires) i s’amplia la superfície per respectar les distàncies de seguretat. L’espai reservat a gandules i para-sols (en el cas de les guinguetes que el tenen autoritzat) no es modifica.