La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

-La ocu denúncia que els nous terminis de la ITV escurcen la seva validesa fins a 6 mesos

A l'inici de l'estat d'alarma i a conseqüència del tancament de les estacions per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), es va ajornar l'obligació de portar el cotxe per a la seva revisió.

Ara, per a evitar la previsible saturació de vehicles, s'han augmentat significativament els terminis, fins al punt que el propietari d'un vehicle amb data de validesa fins al 16 de maig tindria fins a 180 dies més per a portar-ho a la Inspecció.

El problema, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), és que la nova normativa no contempla que la data de cara a la següent revisió s'ampliï en la mateixa proporció, escurçant així el següent període d'espera fins a sis mesos sense que existeixin motius tècnics que el justifiquin.

OCU traslladarà al Ministeri d'Indústria una sol·licitud perquè, una vegada realitzada la pròxima ITV, es mantinguin els terminis establerts fins ara, que, per al cas d'un turisme, són de 12 mesos quan el vehicle té més de 10 anys i de dos anys per als vehicles d'entre 4 i 10 anys d'antiguitat.

-Els experts adverteixen dels riscos de les actituds antivacunes

Quan ja s'han registrat tres milions de persones contagiades per la COVID-19 a tot el món, i les persones confinades es compten en milers de milions, la comunitat científica treballa contra rellotge per desenvolupar una vacuna que permeti deixar enrere la pandèmia. «La primera opció per aconseguir interrompre la transmissió de la infecció és sens dubte la vacunació massiva i es fan uns esforços ingents per desenvolupar diferents productes vacunals i avaluar-ne l'eficàcia», explica Xavier Bosch, investigador de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

-En Barcelona 1240 personas viven en la calle sin poderse confinar

Se trata de un dato parecido al del año pasado, pero hay un hecho diferencial y que agrava la situación: en las últimas semanas se han abierto 620 plazas de emergencia, es decir, que hablaríamos de centenares de personas más en situación de calle que, en el contexto de estado de alarma, se han podido resguardar de forma temporal.

"Sabemos que muchas de estas personas antes no vivían en la calle sino en habitaciones de realquiler o pensiones que durante el estado de alarma han cerrado." Explica Ferràn Busquets, director de Arrels Fundació.

-El festival de documentals de Barcelona a Filmin

Space Dogs

Aquest any els DocsBarcelona és pot seguir a través de la plataforma filmin.

Laika, una gossa que malvivia als carrers de Moscou va ser el primer ésser viu a ser enviat a l'espai. Convertida en heroïna, el relat oficial va ocultar els cruels experiments que va sofrir i com va morir desintegrada en l'atmosfera terrestre. Lluny de mitificar la guerra espacial entre l'URSS i els EUA, Space Dogs ofereix la versió oculta de la història, on centenars d'animals van prestar involuntàriament els seus cossos al servei de la ciència.En aquesta terrorífica història, els humans cedeixen el protagonisme a dos gossos de carrer que malviuen en l'hostil Moscou actual, dues tortugues i un mico. Situant la cambra a l'altura dels ulls dels gossos, seguim les seves penúries per a sobreviure, i en paral·lel descobrim amb incredulitat un material d'arxiu inèdit que mostra l'atroç experimentació amb animals en nom de la ciència i el progrés. Un homenatge a aquests animals i una contundent confrontació a l'antropocentrisme que ens fa reflexionar sobre si la fi justifica els mitjans