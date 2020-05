La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Aquestes són les noticies tractades avui a La Linterna Catalunya.

-Mascaretes obligatòries. Quines són les adequades?. És recomanable utilitzar guants?

"És infinitament millor rentar-te les mans que portar guants." explica Antoni Torres, president de la federació d'associacions de farmàcies de Catalunya "Si estàs atenent una persona contagiada sí que és recomanable però fora d'aquí no." ens diu "Els guants creen una falsa sensació de seguretat, quan no els portes ets molt més conscient i et rentes les mans." explica "si no hi ha més remei s'usen i sempre tirar-los després de l'ús al contenidor de rebuig"

-Com afectaria una derogació parcial de la reforma laboral?

La reforma laboral de 2012 va ser una reforma important que ha creat molta ocupació però també ha augmentat la temporalitat i les diferències en determinats col·lectius treballadors. "Així i tot, el balanç és francament positiu". Ens comenta Víctor Fermosel, professor de RRHH a EAE Business School, La derogació que es planteja ara es basa en tres punts:

-La temporalitat dels convenis col·lectius. "Crec que és un error canviar aquesta altra activitat i no limitar temporalment els convenis col·lectius perquè alentiria la negociació col·lectiva en definitiva." ens diu Víctor

-"A propósito de nada" l'autobiografia d'en Woody Allen

"A propósito de nada" és l'autobiografia de Woody Allen en la qual s'ofereix un repàs complet de la seva vida, tant personal com professional, i es descriu la seva labor en pel·lícules, teatre, televisió, clubs nocturns i obra impresa, tant llibres com premsa. Allen també parla de les seves relacions amb familiars i amics, i dels amors de la seva vida.

Abans de sortir a la llum A propòsit de res, l'autobiografia de Woody Allen, el llibre ja havia protagonitzat una tremenda polèmica als Estats Units, amb cancel·lacions a última hora i critiques feroces. A Espanya, l'obra arriba avui dijous 21 de maig de la mà d'Aliança editorial i cal reconèixer que el text no deixarà indiferent a ningú.

-Passeja per Barcelona en patinet amb una bossa d'escombraries amb 15 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge a un traficant que anava en patinet amb 15 quilos de marihuana en una bossa d'escombraries a Barcelona. Va ser detingut per tràfic de drogues i resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

Una vegada parat, els agents van comprovar que a l'interior de la bossa hi havia una gran quantitat de cabdells de marihuana. El pes total de la mercaderia va ser de quinze quilos.