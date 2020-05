La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya hem tractat aquests temes:

-Comienza la campaña para prevenir un nuevo peligro para la salud: el mosquito tigre

El mosquito tigre pone huevos en cualquier lugar de pequeñas dimensiones susceptible de quedar inundado y que contenga agua durante unos cuántos días. En consecuencia, el control preventivo puede conseguirse eliminando los lugares de agua donde crecen. Y, aquí, es muy importante contar con la colaboración ciudadana.

Con el objetivo de sensibilizar la ciudadanía y minimizar los riesgos derivados de la presencia del mosquito tigre, el Servicio de Salud Pública de la Diputación de Barcelona ha puesto a disposición de los ayuntamientos diversos materiales como por ejemplo un video (con una versión larga y una versión corta) y un cartel, con el eslogan "Al mosquito tigre, ni una gota de agua".

-El CNIO està desenvolupant un test per a la detecció massiva, precoç, ràpida i fiable del coronavirus

La capacitat de diagnòstic de la COVID-19 és un dels factors limitants per al control de la pandèmia que assota el planeta, la qual cosa anomena a la necessitat urgent de nous sistemes diagnòstics capaços de detectar pacients asimptomàtics d'una forma massiva, ràpida i fiable.

Per a salvar aquest coll d'ampolla, l'Institut de Salut Carles III, a través de la seva convocatòria extraordinària Fons COVID-19, ha finançat un projecte de col·laboració entre el Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) i el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) que busca emprar un dels descobriments insígnia de la història de la ciència espanyola: l'enzim -proteïna que realitza funcions biològiques- ADN polimerasa de phi29 (phi29pol).

-El sector del taxi català presenta un pla de xoc econòmic

La crisi sanitària provocada arrel de l'epidèmia del Covid19, ha desencadenat irremediablement en una crisi econòmica sense precedents a la nostra història recent.

La pràctica totalitat de sectors econòmics, nacionals i internacionals, s'han vist afectats per les dures mesures de restricció adoptades pels diferents governs.

El sector del taxi, pel seu perfil d'activitat basada en el moviment que genera l'activitat empresarial, d'oci, turística i social, sempre és un dels sectors més afectats en moments de tensions econòmiques, amb l'agreujant de no ser un mitjà de transport imprescindible per a la majoria de la ciutadania, com poden ser-ho altres mitjans de transport, tipus autobús o metro.