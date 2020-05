La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Día Europeo contra la obesidad. Las personas obesas, entre las más vulnerables a la COVID-19

Las personas que sufren obesidad presentan un riesgo aumentado de sufrir coronavirus, la COVID-19, de manera complicada, según diferentes estudios, entre los cuales figura el de la Cleveland Clinic, en Ohio, publicado recientemente en una de las revistas de cirugía de referencia mundial, Annals of Surgery.

El colectivo de riesgo, según el estudio, lo constituyen personas de edad avanzada con afecciones cardiopulmonares, diabéticos y obesos, más propensos a desarrollar infecciones respiratorias.

Teniendo en cuenta que la COVID-19 afecta principalmente al sistema respiratorio, estas personas tienen que extremar las medidas de prevención y en caso de notar algún síntoma contactar inmediatamente con los servicios sanitarios.

-Com afectarà la quarentena als extrangers al sector turístic?

Molts passatgers han criticat la poca informació rebuda sobre la mesura i d'altres han reconegut que n'han tingut la primera notícia a l'avió quan han hagut d'emplenar un formulari on se'ls demanava si tenien símptomes i si es comprometien a respectar-la. Els viatgers s'han mostrat "impressionats" davant els controls policials un cop han baixat de l'avió.

"Aquesta quarantena s'ha posat en un moment molt delicat " afirma Pablo Díaz, expert en turisme i professor d'economia de la UOC, "hem de pensar que en aquestes dates la gent és quan està planejant les seves vacances, els seus viatges, i si veuen que han d'estar 14 dies en quarantena perquè simplement no vindran, canviaran la seva destinació".

La pandèmia suposa un alt risc de retrocés a la inclusió de persones amb discapacitat

L'estat d'alarma i el confinament han situat a la població catalana davant una experiència totalment desconeguda, tant a nivell individual com col·lectiu.

Sense antecedent previ, les famílies s'han trobat davant la imposició de romandre molts dies en un espai limitat; en algunes ocasions persones soles, en unes altres, acompanyades únicament pel seu nucli familiar més pròxim. Una situació que pot generar incertesa i, en molts casos, disparar sentiments de solitud, estrès o ansietat.

-"Tyler Rake" cinema d'acció en estat pur

Tyler Rake (Hemsworth) és un mercenari que ofereix els seus serveis en el mercat negre, i al qual contracten per a una perillosa missió: rescatar al fill segrestat del príncep cap de la màfia índia que es troba a la presó. Segrestat per un capo de la màfia tailandesa, una missió que es preveia suïcida es converteix en un desafiament gairebé impossible que canviarà per sempre les vides de Tyler i el noi.

Una pel.lícula que podreu trobar a la plataforma Netflix.