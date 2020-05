La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna hem tractat aquests temes:

-Les terres de l'Ebre porten 3 dies en fase 1. Quina valoració es fa?

A Tortosa porten 3 dies en fase 1, després de la, gairebé diríem normal, estampida de el primer dia, la situació s'ha normalitzat.

Hem parlat amb Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa "el primer dia vam fer una crida a la responsabilitat però ara la cosa s'ha normalitzat, cal ser responsable, no oblidem que el virus no s'ha anat" "la guàrdia urbana segueix pendent que es vagin complint les normes encara que en fase 1 és més difícil de controlar ". explica



Un dels objectius post pandèmia és l'activació de l'economia "a poc a poc s'estan obrint tots els restaurants i els bars. Hi ha un percentatge important de locals obert. La gent està perdent la por a sortir al carrer a comprar." conclou

-El Govern proposa que Lleida, Girona i Catalunya Central passin a fase 1

El Govern proposa que les regions sanitàries de Lleida, Girona i Catalunya Central passin també a la fase 1 el proper dilluns i deixa de moment en l'aire el plantejament sobre la regió metropolitana de Barcelona. En les properes hores s'estudiarà una proposta parcial per a l'àrea metropolitana, "que no serà completa de passar a la fase 1", segons ha indicat després de la reunió del pla Procicat la consellera de Salut, Alba Vergés.

En preguntar-li si aquest plantejament estaria a temps d'aplicar-se ja dilluns, ha indicat que caldrà veure la data concreta, però ha afegit que no es vol anar "molt més enllà". Les regions que es plantegen per passar ja a fase 1 estan risc baix o moderat.

A La Linterna catalunya hem parlat amb la dra. Alicia Taboada, metgessa general i membre de la plataforma doctoralia, per coneixer la seva opinió "Hem de ser molt prudents, s'ha de veure com és el nivell de contagis en cada zona, estem veient pacients que han passat el coronavirus fa un mes i s'han tornat a contagiar. Encara no sabem exactament com es comporta aquest virus" ens explica "Sobretot no cal perdre la por, no es passa de fase perquè el virus hagi desaparegut, si no perquè hi ha possibilitat de resposta sanitària"

-Els makers, una nova professió

Entre els protagonistes de la lluita contra la COVID-19, una comunitat altruista repartida per tot Espanya s'ha convertit en referent de creativitat, eficiència, eficàcia i coordinació. Són els anomenats makers, «persones curioses que veuen la tecnologia que els envolta i investiguen i aprenen fent, aportant així solucions».

Entre ells hi ha més de 20.000 investigadors, desenvolupadors, enginyers i emprenedors en general aglutinats a xarxa Coronavirusmakers, que han confeccionat i distribuït en menys de dos mesos 840.872 viseres, 100.000 mascaretes i 20.000 bates, a més d'altres materials sanitaris imprescindibles com respiradors, electrovàlvules i un llarg etcètera.

Segons els experts, les aptituds que demana el mercat laboral coincideixen amb les que ha desplegat aquest col·lectiu per dissenyar i fabricar material sanitari des de casa seva o els seus laboratoris amb impressores 3D o màquines de tall làser. De fet, ja són deu les empreses espanyoles que estan fabricant prototips que parteixen de dissenys realitzats per makers.

-¿Qué es el síndrome de la cabaña?

Si hay quienes, en cuando se permitieron las salidas por horarios, se echaron a las calles disfrutando, por fin, de un rato de paseo, hay otros que encontraron más reparos. Tras casi cincuenta días sin salir de casa, y en medio de una situación tan complicada como la crisis del coronavirus que se vive, la esperada salida no resulta para todos una idea tan placentera.

Se habla entonces del «síndrome de la cabaña», aunque es importante especificar que no se trata de una patología como tal. Es así como llamamos al fenómeno que experimentan algunas personas: tras pasar confinados tantos días, sienten miedo por volver a salir a la calle.

"no hay aún suficientes datos para decir si estamos hablando de un trastorno aunque todo apunta a que no" explica el dr. Bernat Tiffón, psicólogo forense de la consultoría psicológica legal y forense. "hablaríamos de una especie de agorafobia sin llegar a serlo, la agorafobia es un miedo irracional y este síndrome no"