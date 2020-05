La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya hem parlat d'aquests temes:

-Els empresaris i comerciants de Barcelona Oberta es bolquen en accions solidàries contra lel coronavirus

BCN Oberta és la associació que uneix els eixos comercials i turístics de la ciutat. A La Linterna Catalunya hem parlat amb Núria Paricio, directora de BCN Oberta, sobre les acción solidàries que és fan i la situació de les empreses i negocis pel tancament., "La iniciativa ha estat molt individual, hotels salut, fabricació de màscares, etc. No ha estat ni organitzat ni premeditat." ens explica "Pensem que això calia posar-ho en valor i que la gent ho sabés."

-La salut mental del 46% dels catalans està en risc per culpa del coronavirus

Un estudi internacional, liderat per la spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya Open Evidence, revela que la salut mental d'un 46 % dels espanyols està en risc per la crisi del coronavirus. La recerca, en què han col·laborat investigadors de la Universitat de Milà, la Universitat de Trento, la Universitat de Glasgow, la Universitat de Tillburg i la Universitat Nacional de Colòmbia, mostra que gairebé un 60% de la població a Espanya necessita que «el govern no se centri solament a prevenir el contagi, sinó també a evitar una important crisi econòmica».

-Quin manteniment hem de fer al cotxe després d'un llarg confinament?

El confinament ha detingut els nostres vehicles durant setmanes i arrencar-los de nou, quan escaigui, pot donar-nos un esglai. Què ocorre quan el nostre vehicle no arrenca? quines avaries pot tenir?.



A La Linterna Catalunya hem parlat amb Celso Besolí, president del gremi de tallers de Barcelona. "Tots els cotxes porten ara sistemes electrònics per al tancament automàtic de portes, l'alarma, els sistemes de lectura, gasten poca bateria però, després de mesos parat és possible que hagi esgotat la bateria. El que aconsello és cridar a l'assegurança, que vingui la furgoneta d'assistència, l'arrenquin i el mantinguis un cert temps a revolucions elevades."

-¿Conoces el curioso origen de la expresión ‘Leer la cartilla’?

-El curioso origen de la expresión ‘Leer la cartilla’

Se conoce como ‘leer la cartilla’ (e incluso también se conoce la expresión como ‘cantarle a uno la cartilla’) al acto de reprender a alguien y advirtiéndole sobre lo que debe hacer en algún asunto, normalmente porque ha hecho algo incorrecto o se ha saltado alguna norma.

Al contrario de lo que muchas personas piensan, la cartilla a la que se refiere la expresión no es el cuaderno con el que los niños aprenden a leer y escribir ni tampoco se refiere a la libreta bancaria en el que se anota el saldo de una cuenta de ahorro, sino a un tratado en el que venían impresas las normas de comportamiento y obligaciones de un cuerpo militar.

El hecho de leerle la cartilla a alguien era específicamente recordarle cuáles eran las normas del cuerpo y/o cuartel debido a que las habría incumplido por algún motivo.

Algunas fuentes indican que dicha locución comenzó utilizándose en la Guardia Civil, debido a que su fundador (duque de Ahumada) encargó en 1844 elaborar un reglamento militar que inculcase a los futuros guardias los valores del cuerpo y al que se llamó ‘cartilla’, pero existe constancia de escritos en los que ya se mencionaba dicha expresión dos siglos antes de crearse el cuerpo de la Benemérita, entre ellos en la obra del año 1624 ‘El donado hablador: Vida y aventuras de Alonso, mozo de muchos amos’ una novela picaresca escrita por Jerónimo de Alcalá Yáñez y Ribera:

[…] nos fuimos los dos a la posada, y en el camino me leyó la cartilla de lo que había de hacer […]