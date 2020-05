La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya hem tractat aquests temes:

-Los municipios de Cataluña que no quieren quedarse en la fase 0

Con el objetivo de reducir el riesgo de rebrote del coronavirus entre la población, la Generalitat pretende realizar el desconfinamiento por fases y la propuesta que ha presentado públicamente deja fuera la Cataluña Central de los territorios que podrían pasar a la fase 1 a partir del 11 de mayo, si el gobierno español así lo avala.

A pesar de que la tasa de mortalidad en la Cataluña Central es elevada, sobre todo por las consecuencias del brote de Igualada, hay pueblos como Vilanova de Sau o Espinelves que tienen una densidad de población que no llega a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, y casi sin casos confirmados de covid-19. Por eso, los alcaldes se muestran críticos con el hecho de englobar "pequeños y grandes, todos al mismo saco".

-Detecten el primer gat infectat amb el nou coronavirus a Espanya

Investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han detectat el primer gat infectat pel nou coronavirus d'Espanya. El gat pertanyia a un nucli familiar amb diverses persones afectades per la covid-19, fet que hauria estat l'origen del contagi. Amb aquest, són sis els gats amb coronavirus detectats fins ara arreu al món.

El gat va ingressar en un hospital veterinari amb dificultats greus per respirar, una temperatura de 38,2ºC, un nivell molt baix de plaquetes i una insuficiència cardíaca. Els investigadors relaten que, donada la situació, li van practicar una eutanàsia humanitària.

Posteriorment, va ser derivat al CReSA, on se li va practicar una necròpsia, ja que el centre disposa de la Unitat de Biocontenció apta per treballar amb coronavirus en condicions de nivell 3 de bioseguretat. Amb la necròpsia es va constatar que el gat presentava l’anomenada cardiomiopatia hipertròfica felina, generalment d’origen genètic, i que les causes de la fallida cardiorrespiratòria aguda van ser un edema i una congestió i hemorràgia pulmonars.

-Està l'atenció primària catalana preparada per a afrontar un rebrot de coronavirus?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Javier O'Farrill, president del sector de sanitat primaria de metges de Catalunya, "La primària, com tot el sistema, ha passat aquesta gran primera fase de la malaltia i hi ha personal afectat, sigui per contagi o esgotat mentalment per l'esforç" explica Javier, "el primer que ens fa falta és que es contracti més personal i costarà perquè no hi ha".



Està l'atenció primària preparada per a afrontar un possible rebrot?, O'Farrill afirma "Puc dir que si hi ha un rebrot de la malaltia d'una banda sabrem reconèixer els símptomes i això ens ajudarà a combatre-ho però, d'altra banda, no puc dir que estiguem preparats perquè el sistema manca, avui dia, de personal, recursos i material de protecció".

-"My Mexican Bretzel" una de les joies del Festival de Cinema D'Autor de BCN

Víctor Esquirol, crític de cinema d'OtrosCinesEuropa, cada divendres ens recomana tres pel.lícules. En aquest cas parlem del festival de cinema d'autor de Barcelona (D'A festival), que és pot seguir online a la plataforma filmin

Avui tenim aquestes tres:

-My Mexican Bretzel.

Diari íntim d'una dona de classe acomodada il·lustrat per les filmacions casolanes del seu marit, un ric industrial. Però fins a quin punt tot això és real? Perquè aquesta apassionant pel·lícula podria ser també un melodrama al Douglas Sirk o Todd Haynes, amb els seus sentiments al límit, amors i infidelitats, malalties i destinacions infaustes… I amb una mescla de sensibilitat i ironia que va ser el secret del seu triomf en el Festival de Rotterdam.

-Ghost Tropic.

Després de tot un dia de treball, una dona musulmana es queda adormida en l'últim viatge del metre. En despertar-se, no tindrà més remei que tornar a peu a casa. Pel camí, es trobarà amb tota mena d'habitants de la nit. Bas Devos (Violet) signatura amb aquesta cinta un periple a estones surrealista sobre una generació de dones immigrants poc representada al cinema, amb Brussel·les com a microcosmos de la diversitat europea actual.

-This is not a Burial, It's a Resurrection.

En un poblet de Lesotho, una octogenària espera el retorn del seu fill, treballador d'una mina a Sud-àfrica. L'home, no obstant això, mor en un accident laboral; i en ple dol, la dona acabarà enfrontant-se al sistema quan descobreixi que el govern vol reubicar el poble per a construir una presa. Lemohang Jeremiah Mosese dirigeix una obra contestatària —pròxima a Bacurau i al cinema de Pedro Costa— que, per la via de la rondalla, reflexiona sobre el concepte de progrés en mans del poder capitalista. Una de les perles ocultes de la temporada, vista en el Festival de Venècia i premiada en Sundance 2020.