Avui a La Linterna a COPE Catalunya i Andorra hem tractat aquests temes:

-La distribució dels test a la població sería una gran ajuda per controlar del tot la pandèmia.

Ho parlem amb Ferran Segura és Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Interna i Malalties Infeccioses i un dels majors experts a nivell europeu en la recerca i tractament d'epidèmies causades per virus. Ha estat president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica i director del grup de recerca de patologies infeccioses de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la seva faceta docent ha estat Professor Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (en l'actualitat Professor Emèrit)

-La asociación catalana de empresas de control de plagas alerta del intrusismo en las desinfecciones.

ADEPAP alerta que el aumento de esta demanda ha hecho aflorar muchas empresas que ofrecen estos servicios sin ser profesionales y que actúan sin los conocimientos ni las garantías necesarias para hacer una desinfección efectiva, cosa que quién contrata el servicio desconoce y no tiene manera de comprobar.

-La crisi del coronavirus ha posat als firaires catalans en un punt crític.

Un dels molts sectors perjudicats per la suspensió d'actes multitudinaris pel coronavirus ha estat el dels firaires, que quinze dies abans de començar la temporada veien com es decretava l'estat d'alarma i les atraccions quedaven aturades. Davant el degoteig de suspensions de fires, el sector ha demanat als ajuntaments que "paralitzin" o els rebaixin l'import de les taxes quan recuperin l'activitat, que en l'escenari més optimista calcula serà al juliol augura que seran un "desastre". "No és el mateix celebrar la Feria d'Abril al setembre o a l'octubre", resumeix Marcos Orús, president del gremi d'industrials firaires de Barcelona.

-RunKeeper, una de les apps més populars per a fer esport.



RunKeeper, una de les apps més populars per a fer esport. A més de córrer, aquesta aplicació també és d'utilitat per a sortir a caminar, perquè et mostra igualment les dades sobre la distància recorreguda, el temps caminat o el ritme que has mantingut.