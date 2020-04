La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya, hem parlat d'aquests temes:

-"123 preguntas sobre el coronavirus". Una guía de libre descarga para aclarar tus dudas sobre la COVID-19.

123 preguntas sobre coronavirus es el título de la publicación que, coincidiendo con el Día del Libro, han compartido la divulgadora sanitaria Boticaria García y la periodista Arantxa Castaño, en un formato de pregunta respuesta “ágil, divulgativo y de fácil comprensión”, con contenido respaldado por la evidencia científica y contrastado con fuentes oficiales. Publicado bajo licencia Creative Commons para facilitar su distribución y descarga, incluye información facilitada por más de 40 profesionales sanitarios, científicos y otros especialistas y las colaboraciones de Andrés Aberasturi, Manuel Vilas o Chenoa.

El libro, en formato PDF, lo puedes descargar gratuitamente desde su web www.boticariagarcia.com.

La descarga es gratuita porque "hemos dado preferencia a la divulgación tan necesaria sobre este virus" comenta Marian García. "Hemos recopilado y actualizado todos los datos en dos días y medio aunque el trabajo de las preguntas que preocupan sobre el coronavirus las llevamos trabajando desde enero."

-És viable que els locals obrin al 30% de la seva capacitat?.

L'hostaleria gironina dona per "perdut" el 2020 i ja assumeix que "no hi haurà temporada". La crisi del coronavirus ha tocat de ple un sector que viu, en bona part, de la temporada d'estiu. I és que des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG) treballen amb la idea que la recuperació per aquest sector es produirà a partir del març de 2021. L'entitat, a més, alerta que molts negocis poden tancar especialment els més petits si no se'ls hi dona liquiditat. En aquest sentit, el president de la federació, Antoni Escudero ens explica. "Ja no es tracta de quan es podrà obrir, sinó amb quines condicions. Obrir al 30% de la capacitat és absolutament inviable", assenyala.

Preocupació entre l'hostaleria de les comarques gironines. La crisi del coronavirus ha fet que, de moment, el sector porti un mes tancat i tot apunta que encara queden unes setmanes abans no es puguin obrir de nou els negocis. Però més enllà del quan, el que més preocupa al sector és com es farà, i en quines condicions.

-Els micropobles de Catalunya demanen mesures específiques al Govern per fer un desconfinament més flexible.

L'Associació de Micropobles de Catalunya demanarà al Govern "mesures específiques" per planificar un desconfinament més flexible als municipis on hi viuen menys de 500 persones. Així ho ha dit el president de l'entitat i alcalde de Torrebesses (Segrià), Mario Urrea, on també ha remarcat que l'aïllament que es requereix per frenar la propagació del virus, als pobles no cal fer-lo només des de casa. Per això considera que no té sentit limitar el radi de sortida de menors i adults a un quilòmetre.

Altres pobles petits com Bassella, Baix Pallars o Esterri d'Àneu destaquen que s'han complert les mesures de confinament tal com es van plantejar des dels governs però que ara caldria tenir en compte les singularitats de cada territori.

-Sindicats de mossos demanen a la consellera Vergés que reprengui els test de coronavirus al personal policial.

El sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra ha dirigit una carta a la consellera Alba Vergés demanant la reactivació urgent de les proves de coronavirus al personal policial que està confinat a la seva casa.