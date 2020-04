Avui a La Linterna a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat d'aquests temes:

-Continúa la situación grave a las residencias. ¿Cuál será el modelo de futuro de este servicio?.

No habiéndose realizado tests generalizados, es imposible ahora mismo saber el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las residencias de ancianos catalanas, pero, según las últimas cifras, los muertos con coronavirus en nuestros centros geriátricos, desde el 15 de marzo, superan las 2.200, cerca del 57% del total en Catalunya. El Departamento de Salud ha informado que hasta ahora son 7.346 las personas diagnosticadas de coronavirus en residencias y 11.355 son casos sospechosos.

Pero por la enorme cantidad de profesionales de baja y por no hacerse pruebas a todos los difuntos, se trata de una contabilización que no es fiable, según el Dr. Josep Maria Via, Doctor en Medicina, presidente de la Fundación Edad & Vida, ex directivo del Instituto Catalán de Salud y del Servicio Catalán de Salud, profesor en universidades españolas e internacionales, y asesor se varios gobiernos en temas de sanidad.

-Els empresaris de la fruita no poden assumir com accident laboral les baixes per coronavirus.

L’entitat considera inacceptable que el coronavirus es consideri com a accident de treball. David Borda, cap sectorial de la Fruita Dolça de JARC argumenta que “no es pot establir amb cap mena de seguretat que l’origen del contagi sigui el lloc de treball, pot haver-se contagiat abans o amb el contacte amb altres persones al seu domicili”.

Borda afegeix que “s’ha de tenir en compte també, que qualsevol contagi de coronavirus implicarà que la resta de la plantilla s’haurà de posar en quarantena, i el titular de l’explotació es quedarà sense personal per continuar amb la collita, donades les dificultats que implica trobar mà d’obra amb el confinament.” Les restriccions i normatives relatives al moviment de treballadors en l’àmbit nacional i internacional han provocat serioses dificultats per aconseguir temporers qualificats per al camp.

-Més de 63.700 llocs de treball perduts la segona quinzena de març a Catalunya, uns 7.000 al dia.

La crisi de la covid-19 va provocar la destrucció de 63.700 llocs de treball durant la segona quinzena de març a Catalunya, amb una pèrdua de 7.000 feines al dia entre l'11 i el 30 de març, segons estimacions del Govern a partir de les dades d'afiliació a la Seguretat Social.

Les dades trimestrals de l'EPA que mostren que la taxa d'atur ha pujat fins al 10,66% entre gener i març. Segons aquesta enquesta elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra de desocupats ha augmentat en 5.800 persones, fins a les 411.600, en comparació als darrers tres primeres mesos del 2019.

-Un fallo en el software de Apple lleva permitiendo el robo de datos de dispositivos iPad e iPhone durante años.

Una vulnerabilidad presente en la aplicación Mail utilizada por los iPhone e iPad hizo posible la extracción de datos no autorizada durante años, en cientos de millones de unidades.

Así lo ha desvelado la consultora de seguridad, que descubrió el bug investigando un "sofisticado ciberataque" lanzado contra uno de sus clientes hacia finales de 2019.

Apple ha reconocido el Bug pero no ha querido hacer más declaraciones al margen de reconocer el fallo e indicar que el parche correspondiente será desplegado a través de una actualización.