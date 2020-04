La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a LA Linterna Catalunya hem parlat de tots aquests temes:

-L'atenció psicològica als sanitaris durant la pandèmia, clau per evitar seqüeles emocionals.

Segons dades del Ministeri de Sanitat, el nombre de sanitaris afectats per la COVID-19 supera els 30.000. Però, a més, cada vegada més experts i societats mèdiques, com la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN), adverteixen de les repercussions emocionals i psicològiques derivades d'estar «a primera línia de batalla» durant la crisi sanitària.

-Es crea el primer chatbot inclusiu sobre el coronavirus per a persones amb discapacitats visuals.

El chatbot inclusiu Covid-19, creat per SemanticBots, empresa de base tecnològica de Castelló formada per professors i investigadors del grup Temporal Knowledge Bases Group (TKBG) de la Universitat Jaume, assegura que la informació digital sobre la pandèmia arribi fàcilment a tota la societat, incloent les persones amb discapacitats visuals i persones majors. El chatbot ha començat a incorporar-se en les webs oficials de diverses associacions de persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana: CERMI i COCEMFE.

-Per què no hi ha test de coronavirus per a tots?.

Hem parlat amb l'Antoni Torres, farmacèutic i president de l'associació de farmàcies de Barcelona i també de la federació d'associacions de farmàcies de Catalunya "no hi ha test per a tots per una falta de previsió, hi ha alguna cosa que també ens ha perjudicat en aquest cas, la producció està centrada en Xina, és la nostra planta de producció que s'uneix al fet que la nostra producció d'aquests elements al nostre país és practicament nul·la, és la meva opinió". explica "hi ha una cosa clara, si no hi ha màscares per a tots qui té preferència, perquè les persones de primera línia i persones vulnerables. La pregunta és, per què hem arribat a haver de triar a qui donar material de protecció?"

-Pel.lícules de confinament. "Tiempo de caza" l'esplendor del cinema coreà.

Aquestes són les tres d'aquesta setmana.

-Tiempo de caza. (netflix)

En un futur pròxim, una crisi financera colpeja Corea i sorgeixen barris marginals. En aquestes àrees, un grup de joves comet delictes per a sobreviure. Tres facinerosos planegen robar diners per a abandonar el distòpic món en el qual viuen i aconseguir un paradís llunyà, però amb això atreuen l'atenció d'un brutal assassí.

El seu director és el coreà Yoon Sung-hyun, a més també és el guionista. La pel·lícula la podreu trobar a Netflix.

-La audición (filmaffinity)

Anna ensenya violí en una escola per a joves músics de Berlín. En contra del criteri dels seus col·legues, la professora aprova l'ingrés d'Alexander, un nen en el qual detecta un notable talent. Li instrueix amb gran dedicació i afecte, i aviat li dedica més atenció que al seu propi fill de deu anys. Sorgeix la rivalitat entre tots dos nois, i el matrimoni d'Anna es trontolla. Aquesta s'obsessiona cada vegada més amb portar-li pel cap alt alt.

La pel.lícula està dirigida per Ina Weisse amb guió de Daphne Charizani i la pròpia Ina Weisse. La podreu trobar a Filmaffinity.

-Wildlife. (Movistar+)

Montana, dècada de 1960, Joe, un noi de 14 anys e únic fill de *Jeanette i Jerry, una mestressa de casa i un jugador professional de golf, és testimoni de com el matrimoni dels seus pares es fa trossos. Joe haurà de fer-se adult abans d'hora.

Dirigida per Paul Dano amb guió del propi Paul Dano, Zoe Kazan basat en una novel.la de Richard Ford.