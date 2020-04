La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a LA Linterna a COPE Catalunya, hem parlat d'aquests temes:

-Investigadors de la UB desenvolupen un respirador de baix cost per a zones amb pocs recursos.

Investigadors de la Unitat de Biofísica i Bioenginyeria de la Universitat de Barcelona han creat un respirador no invasiu de baix cost i de fàcil construcció, destinat a donar suport a pacients amb insuficiència respiratòria en zones de pocs recursos. Els investigadors han publicat els resultats de l’estudi a la revista European Respiratory Journal, així com les especificacions tècniques en codi obert per construir-lo.

Els respiradors no invasius es fan servir habitualment per tractar pacients amb dificultat i insuficiència respiratòria, per exemple, aquelles persones amb símptomes més greus en el cas de tenir COVID-19. La ventilació no invasiva s’administra mitjançant màscares facials o nasals que introdueixen aire pressuritzat cap als pulmons. Aquest suport al procés de respiració natural, quan la malaltia provoca la fallada dels pulmons, permet al cos lluitar contra la infecció i millorar.

-#càritasX3, la campanya de les deu càritas amb seu a Catalunya per fer front al coronavirus.

Amb el lema “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les donacions. #Càritasx3” les deu Càritas amb seu a Catalunya van iniciar el passat divendres una nova campanya comunicativa, per donar resposta a les peticions socials que Càritas ha anat rebent d’ençà que va decretar-se l’estat d’alarma. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya ha afirmat que les demandes d’ajuda que setmanalment rep l’entitat arreu de Catalunya s’han multiplicat per tres, i que lluny d’aturar-se, Càritas estima que aquesta demanda s’anirà incrementat a mesura que s’allargui l’estat d’alarma. “Des de Càritas, volem estar al costat de les persones més vulnerables, que moltes vegades són descartades del sistema, i que malauradament resten invisibles”, ha indicat el president de Càritas Catalunya.

-”Olot, crónica de un secuestro” el llibre del segrest civil més llarg de la història d'Espanya.

L'any 1992, la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu és segrestada davant de la porta de la seva casa. La Guàrdia Civil i la Policia Local inicien una cerca a contrarellotge per a trobar-la, però els rastres són contradictoris i no aconsegueixen seguir cap pista fiable.

L'any 1994, 492 dies després del seu segrest, Maria Àngels apareix en una gasolinera d'una població llunyana al seu domicili.

Qui va retenir a Maria Àngels durant més de 16 mesos? Com es va desenvolupar la recerca? Per què es va allargar tant? Qui va sortir beneficiat?Jacinto Vicente Hernández, secretari judicial del cas, narra de forma novel.lada la història real del qual encara avui és el segrest civil més llarg de la història d'Espanya sense motius terroristes de fons.

-Educació a L'hora del Pati.

Hem parlat amb Jordi Cabanes, director de l'escola Abat Oliba CEU spínola, sobre l'aprovat general entre d'altres temes educatius.