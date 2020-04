La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui a La Linterna Catalunya hem parlat d'aquests temes:

-Quins tests són els millors per a detectar el coronavirus?.

-Els menors de 14 anys podràn sortir a fer un passeig curt. Com ens afecta un confinament llarg? Poden apareixer pors a soritr devant un desconfinament ?

Des que el dia 14 de març va començar el confinament per intentar frenar els contagis de coronavirus, la pregunta que es repeteix més és quan podrem sortir al carrer. Fins ara, els factors que marcaven el ritme eren dos: l'estat de propagació del virus i l'economia. No obstant això, després d'un mes de confinament, els experts afegeixen un tercer element a l'equació: la salut mental. «L'aspecte de la vida en majúscules és una variable que ara, juntament amb la salut i l'economia, resulta fonamental», afirma José Ramón Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. «Ja comencem a patir les conseqüències del confinament i tothom, des de la senyora de seixanta anys fins al nen de vuit, sent frustració, ganes de sortir, ànsia per veure la família... Això també afecta la salut; la física, però també la mental», adverteix el psicòleg.

-App's al teu mòbil per passar millor el confinament.

Aquestes són les app's que recomana avui Edu Porta a La Linterna Catalunya:

Academons

Es una App para los pequeños de la casa donde tendrán todas las asignaturas de primaria

Esta app permite a los usuarios aprender jugando sobre matemáticas, inglés, ciencias naturales o sociales

La plataforma cuenta con más de 10.000 juegos educativos

Duolingo

Una de las mejores Apps para aprender idiomas

Es gratuita e intuitiva, las lecciones son cortas pero muy entretenidas y divertidas

Puedes aprender Ingles, Aleman, Frances, Italiano Catalan e incluso Esperanto

Rummikub

La versión original de Rummikub, que es uno de los juegos familiares más populares del mundo.

Version gratuita, puedes jugar Online y se vincula con Facebook, para poder hacer partidas de hasta 4 jugadores con tus amigos

-Els Tècnics Tributaris demanen que s’ampliï fins al 30 de setembre el termini de la declaració de la Renda.

Sobre el tema impostos i declaració de la renda, a La Linterna Catalunya hem parlat amb Xavier Masdéu, secretari de l'associació professional de tècnics tributaris de Catalunya i Balears "No només és una qüestió econòmica, el client no ens pot portar la documentació." explica "la propia delegació d'hisenda està tancada i ells fan milers de declaracions. Les persones grans potser no estiguin en disposició de portar papers el 30 de juny. L'administració es vanaglòria de que la majoria de les declaracions són a tornar doncs, llavors, que donin aquest marge per qüestions de salut pública". conclou.