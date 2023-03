La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 17 març 2023

Temes de la Linterna copi Catalunya i Andorra divendres 17 de març;





La Guàrdia urbana de Barcelona obre un servei pioner per a les víctimes de violència masclista i els seus fills. Les dones podran presentar denúncies en espais més amables per a elles i per als nens que les acompanyen



Sergi Tor





Barcelona tindrà un cementiri públic per a animals en 2024. L'ajuntament destinarà 1,1 milions a construir un forn per a incinerar mascotes i habilitar una zona amb columbarios a Collserola



Saray Heredia. Propietària del gat Messi. Va morir fa un any. Ho va incinerar. Ens compta el procés i quant li va costar?







Les 11 empreses amb més queixes dels consumidors energètiques; telefòniques i aerolínies. L 'agència catalana del consum assignarà un inspector a les companyies que reben més reclamacions.







Albert Melià, Director Agència Catalana de Consum.



Avui se celebra el Dia Mundial del son. Pilar fonamental de la salut física i mental.





Carla Estivill, Metge de la Fundació Estivill, especialista en somni i col.laboradora de la Time use Iniciative



Un centenar d'alumnes traslladen 20.000 abelles des de Viladecans fins a Riner (Solsonés) per salvar-les . El projecte Redicat vol donar a conèixer la importància d'aquesta espècie pel medi i conscienciar la població