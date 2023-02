La Linterna Cope Catalunya i Andorra 27 febrer 2023

Temes de La Linterna Cope Cat i Andorra dilluns 27 febrer 2023



* Els pagesos de Lleida i Girona estan desesperats porten mesos reclamant una solució a les plagues de conills senglars i ara a Girona també una espècie invasora el coipú que està danyant els cultius .Augmenten els casos d'accidents amb senglars en les carreteres què fer en cas que això ocorri .





Carles Llinàs , instructor del Racc



* Avís del Servei Meteorològic de Catalunya ens haurem d'acostumar a viure amb menys aigua si entre el 15 de març i el 15 de maig no plou alerten de les conseqüències que seran evidents en referència a l'avís que ha llançat l'agència catalana de l'aigua a la fi d'any podria haver-hi restriccions d'aigua en les llars .Com estalviar aigua a les nostres llars ?





Albert Soriano cap d'estudis de l'escola del gremi d'instal·ladors de Barcelona i tècnic especialitzat en instal·lacions d'aigua en edificis





* Com cal actuar en cas de nevades Aquestes són les recomanacions de Protecció Civil.





Inma Soler subdirectora operativa de Protecció Civil



* No tots els nens i nenes tenen la sort de tenir un pare o una mare que es puguin fer càrrec per a donar-los un sostre amor i educació. A Catalunya hi ha més de 700 famílies acollidores i més de 900 nens i adolescents que viuen amb famílies d'acolliment .Psicòlegs i pedagogs acolliran a les seves cases a nens amb problemes mentals i cobraran per això .Catalunya ,Madrid ,País Basc i Navarra posen en marxa un programa d'acolliment professional per a menors amb traumes .





Pilar Morral pedagoga i vocal de pedagogia social del Col·legi Oficial de pedagogia de Catalunya



* Avui el Museu de cera de Barcelona compleix 50 anys ha passat per moments bons i menys bons però continua sent una de les atraccions del passeig més popular de Barcelona, la Rambla .Avui coneixerem com és el manteniment d'aquestes figures de cera amb una de les treballadores més antigues del museu





Bàrbara lizana restauradora del Museu de cera

