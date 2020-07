LA LINTERNA A CATALUNYA I ANDORRA 30-6-20

Comença La Linterna a Cope Catalunya i Andorra, d'avui 30 de juny de 2020, QUE ACABARÀ A DUES QUARTS DE VUIT DEL VESPRE PER DONAR PAS A LA JORNADA DE FÚTBOL ON BARÇA I AT- DE MADRID ES JUGUEN MOLT AQUEST VESPRE.

UN NOU FÀRMAC, FRUIT 'D UN ESTUDI INTERNACIONAL ON HA PARTICIPAT L'HOSPÌTAL VALL D'HEBRON, CURA UN CÀNCER AVANÇAT I RAR GASTROINTESTINAL .

DR. CESAR SERRANO. ÒNCOLEG MÈDIC I CAP DEL GRUP DE RECERCA DE SARCOMES DEL INSTITIT D'ONCOLOGIA DEL VALL D'HEBRON.

.L'APLICACIÓ INFOPLATGES DE L'AMB INCORPORA NOVES DADES PER MEDIR A TEMPS REAL EL NIVELL D'OCUPACIÓ DE LES PLATGES

ALBERT GASULL. DIRECTOR DE SERVEIS D'ESPAI PÚBLIC DE L'AMB .

Tancarem la Linterna a Catalunya amb el nou disc en format ecológic de Soraya Arnelas “Luces y sombras”.