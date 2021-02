La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Preguntis a l'expert que preguntis la resposta és la mateixa. Sí, hi haurà quarta onada en aquesta pandèmia. La pregunta, pot ser, és què s'ha de fer perquè sigui una onada lleu i controlada?

Sens dubte hi ha diverses respostes i diversos factors. La mesures de prevenció, les restriccions, els medicaments que vindran i, sobretot, les vacunes que ja tenim i tindrem.

Amb el poc percentatge de població vacunat ja es nota l'efectivitat d'aquestes en la reducció de casos greus i contagis.

No obstant això la corba d'aquesta tercera onada baixa molt lentament Per què?. En La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Joan Horcajada, president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Mar “jo crec que la soca britànica està començant a ser la predominant. En les zones que és predominant es nota que les mesures preventives no funcionen tan bé” ens explica el doctor “però la lentitud del descens de la corba depèn més que les restriccions no són tan dures i que la gent va fent la seva vida. Penseu que la gent està ja farta, enfastidida”. Ens comenta

La crisis económica provocada por la pandemia está arrastrando a muchos sectores a una situación muy delicada.

Uno de los sectores que hace ya más de un año que no trabaja es el de los feriantes catalanes. Son ya 15 meses de freno y falta de ingresos mientras han de continuar haciendo frente a sus hipotecas e impuestos.

En la Linterna Cataluña hemos hablado con Marcos Orús, Presidente del Gremio de Industriales Feriantes de Barcelona y Provincia “Lo tenemos realmente complicado para trabajar este año. La única ayuda que hemos recibido en estos 15 meses son 6.000 euros y después de muchos días de movilización” nos explica Orús.

El servei de mediació vol donar visibilitat a aquest procediment de resolució de conflictes en el que les parts enfrontades, mitjançant el diàleg, arriben a una solució consensuada amb el suport d’un professional mediador imparcial i expert que té com a finalitat que assoleixin per elles mateixes aquest acord satisfactori.

Seguint aquesta línia, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, treballa, coordinadament amb els ens locals, per establir i consolidar aquest mecanisme de resolució extrajudicial alternativa de conflictes.

S’ofereixen diferents recursos per a la promoció de la mediació, la formació contínua de professionals en aquesta matèria i la sensibilització de la ciutadania entorn el diàleg com eina per a la resolució de les diferències.

El mes de gener passat WhatsApp va actualitzar els seus termes d'ús, alguna cosa que no va estar exempt de polèmica. Tant que va haver de retardar la seva entrada en vigor fins al 15 de maig

Ara la companyia ha comunicat que si no acceptem les noves condicions de WhatsApp tindrem accés limitat a l'app. Segons WhatsApp, "durant un breu període, podràs rebre crides i notificacions, però no podràs llegir ni enviar missatges des de l'aplicació"

En les noves condicions d'ús i política de privacitat, WhatsApp exposa que permetrà a Facebook compartir i utilitzar les dades obtingudes de WhatsApp per a la resta dels seus serveis i propòsits.

Ara bé, cal tenir una cosa molt important en compte: això no aplica als països de la Unió Europea gràcies a la Reglament General de Protecció de Dades

WhatsApp exposa que: "no compartim dades per a millorar els productes de Facebook en la plataforma ni per a oferir anuncis més rellevants en Facebook"