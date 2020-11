La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-¿Abusamos de las mascarillas desechables? Se usan tres veces más tiempo de lo aconsejable

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que una gran parte de los españoles están alargando peligrosamente el periodo de uso óptimo de las mascarillas, que no debería superar las 4 horas, según recomienda el Ministerio de Sanidad. Así lo revela una encuesta de OCU a 1.012 personas, una muestra ponderada para que refleje tendencias representativas de la población.

"En concreto, las mascarillas desechables se están usando 12 horas de media, las reutilizables 13 horas (antes de cada lavado) y las FFP2 21 horas, lo que supone, como mínimo, tres veces más horas de las recomendable." explica Enrique García, portavoz de la OCU, en La Linterna Cataluña "Es más, en el caso de estas últimas mascarillas, las FFP2, un 20% de los encuestados reconoce que las usa más de 25 horas."

-Les residències de gent gran continuen sent el punt feble de la pandèmia

En certs aspectes d'aquesta pandèmia, fa la sensació que les persones no han après res. Em refereixo concretament a les persones que estan en residències i les xifres de contagis que veiem a les notícies.

Per parlar de la situació que estan vivint a les residències a La Linterna Catalunya hem parlat amb la María José Carcelén, portaveu de la coordinadora de residència 5+1.

Quina és la situació ara mateix?

María José Carcelén: Ens preocupa bastant. Li donaré una altra dada, a la residència de falset es van infectar 111 i van morir 41 persones, les xifres són prou preocupants. Ens fa l'efecte de què efectivament no hem après res de la primera onada. S'estan fent coses, però no les suficients, perquè hi ha coses que són bàsiques, com pot ser, quan hi ha un cas positiu en una residència, es fan els tests a tots els que estan a la residència o fer tests setmanals.

-Es presenten més de 80 al·legacions al tercer projecte de prolongació de la C-32

Aturem la C-32 ha presentat més de 80 al·legacions al projecte que presenta la Generalitat per ampliar l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar. Les al·legacions aborden quatre grans àmbits: ambiental, mobilitat, social, i econòmic.



Aquesta és la tercera vegada que la Generalitat presenta el projecte, els dos anteriors els va aturar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per diversos errors, com per exemple no contemplar totes les opcions existents per solucionar problemes de trànsit de la zona, o no complir amb la Llei del Canvi Climàtic.

-Huawei finalment ven la marca Honor

Com esmentàvem la setmana passada, Honor s'enfrontava a un futur realment fosc a causa de les sancions imposades sobre Huawei, que li impedien proveir-se de chipsets d'última generació, memòries i fins i tot pantalles, per no esmentar la pèrdua dels serveis de Google.



La venda d'Honor deixa molts dubtes sobre el futur de la marca a Occident. Encara que la situació d'Huawei a la Xina és positiva, en l'exterior les seves vendes van en caiguda lliure, fins al punt que el grup va experimentar un descens interanual del 27% durant el segon trimestre de 2020.