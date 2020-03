La Linterna Catalunya

Santiago Posteguillo presenta el seu no llibre

Santiago Posteguillo és professor de llengua i literatura en la universitat Jaume I de castellón. Ha estat premiat amb el premi de les lletres de la comunitat Valenciana en 2010 i el premi internacional de novel·la històrica de Barcelona en 2014. No va ser fins a la novel·la Yo, Julia, que va obtenir un premi planeta en 2018, I Julia va reptar als déus és l'esperat desenllaç d'aquesta història. Yo, Julia, és el premi planeta amb més pàgines que s'ha fet mai.

Andrés Barrios Navarro ens parla sobre el seu nou treball AL SUR DEL JAZZ

Andrés Barris Navarro és natural d'Utrera (Sevilla). Deixant-se portar per les seves arrels Andaluses, des de petit se sent atret pel flamenc i explora els diferents aspectes de la seva personalitat pròpia. Per tal d'expandir els seus horitzons artístics, assimila de forma autodidacta músiques jazzístiques.

El pin parental y la educació

Els directors de l'escola Abat Oliba Loreto han opinat negativament sobre aquesta proposta. Estem en un canvi d'època on els consensos socials canvien, tot això que es donava per fet fins ara pels nostres pares o avis està ara en crisi. Per això mateix aquest tema genera tanta polèmica i tants comentaris, és una cosa que ens afecta tots d'una manera o altra. Els fills no són dels pares, però tampoc són de l'estat, són d'ells mateixos, ja que són ells els que han de descobrir les seves idees i com gestionar-les.

La xifra de catalans que teletreballen creix i arriba al 9,3% d'ocupats

La xifra de catalans que teletreballen creix i arriba al 9,3% d'ocupats, la tercera proporció més alta d'Espanya a Catalunya, la proporció d'ocupats que treballen, al menys ocasionalment, des de casa continua en ascens i arriba a el 9,3%, la tercera proporció més alta a nivell autonòmic. Això equival a unes 320.000 persones. En el quart trimestre del l'any passat, treballava a temps parcial el 14,6% de l'total d'ocupats a Catalunya (el mateix que la mitjana nacional), 0,5 punts percentuals més que un any abans i la proporció més alta des del març del 2015.

La UGT critica la "patacada" d'autònoms a comarques gironines

ACN Girona.-La UGT ha criticat que les comarques gironines han perdut gairebé 2.500 autònoms des de principis del 2019. El sindicat assegura que això suposa una autèntica "patacada", perquè el gruix d'aquestes baixes no són causa directa de la regularització dels falsos autònoms, sinó que la majoria venen del sector serveis (com ara l'hostaleria, la restauració i el comerç). A més, la UGT destaca que dos de cada deu autònoms gironins es veuen forçats a abandonar l'activitat abans d'un any perquè no els surten els números, i que fins al 81% no tenen assalariats o no es poden permetre contractar ningú. Per millorar la situació del col·lectiu, el sindicat proposa al govern espanyol impulsar un nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals.