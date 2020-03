La Linterna Catalunya

Per què el covid-19 fa que es desplomin les borses? Quina reacció es pot esperar de l'economia?

A Europa, l'afectació més gran en l'economia ha estat en el nord, un punt de producció Europeu per a molts productes. Això ha creat un efecte contagi que fa que no es vulgui estar exposat a les inversions i fa que tothom vulgui vendre per a estar més tranquil. El resultat a estat una venda massiva d'accions i enfonsaments dels principals mercats actuals. Al mateix temps, l'Aràbia Saudita i Rússia estan en guerra pel preu del cru i això ha creat encara més incertesa al que està passant. Actualment les baixades estan en un 30%.

La diputació de Girona forma educadors ambientals per sensibilitzar sobre l'acció climàtica

La jornada té com a finalitat donar a conèixer com es dinamitzen els diferents recursos pedagògics ambientals que l'ens supramunicipal posa a disposició dels ajuntaments del territori gironí. Les entitats que participen en els diversos programes de medi ambient de la Diputació de Girona podran ser les dinamitzadores d'aquestes activitats. L'objectiu final és que aquests recursos arribin a la ciutadania a través dels municipis per tal de sensibilitzar i educar en mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Descobreixen un magatzem portuari romà al teatre de Tarraco que redefineix la idea de la Imperial Tarraco

En trobar aquest magatzem, s'ha hagut de redistribuir com era la ciutat abans. Actualment s'està excavant el farciment que hi hauria en l'escena. L'escena té dues grans parets, una paret exterior i una interior que era el límit de l'espai on es movien els actors. Dins és un espai buit, que és on es movia la maquinària per a elevar el teló. Buidant el farciment d'aquesta zona, és on s'arriba a nivells anteriors a la construcció del teatre. La construcció és classificada com una obra d'enginyeria. El que van fer en el segle I, és tota una zona de ports amb magatzems, naus... el aplanaron per a construir el teatre i desplaçar el port cap a una altra zona.

El listo que todo lo sabe. El històric origen del terme “mamotreto”

Avui dia està pràcticament en desús però durant gran part dels últims segles (sobretot des de l'Edat mitjana cap a finals del segle XIX) el terme ‘malandrín’ era comunament utilitzat per a referir-se a certa mena de delinqüent que destacava per realitzar les seves malifetes d'una manera malvada i perversa.