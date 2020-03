Avui a la Linterna Catalunya hem parlat de tot això:

Un estudi xifra en un 21% la reducció de transit a BCN si s'apliqués un peatge d'accés.

Algunes ciutats del món, com Londres, Estocolm, Götemburg... han implementat ‘’peatges’’ a les seves ciutats amb la condició de reduir la contaminació produïda pels cotxes. En tots aquests casos, aquesta mesura forma part d'un altre conjunt de mesures més àmplies aplicades per l'estat del país en qüestió per evitar la contaminació produïda pels cotxes.

Com es pot estalviar 136€ l'any en energía?

En el marc del Projecte Clear 2.0 de la Unió Europea, l'Organització de Consumidors i Usuaris, amb la col·laboració de Lucera i la participació de 650 llars, ha analitzat consums i proposat tota una sèrie de consells adaptats a cada família. Alguns resulten costosos (encara que s'acaben amortitzant), com renovar el vell frigorífic o instal·lar panells fotovoltaics; però també n'hi ha molt senzills i impliquen poca despesa, com rentar la roba a menys de 40 °C, utilitzar paelles adaptades a la grandària del foc o apagar les llums quan se surt de l'habitació. El cas és que, simplement, aplicant els vuit consells més senzills, cada família va estalviar de mitjana 136 €/any. Una xifra que, extrapolada al total de famílies espanyoles, es tradueix en un estalvi de 2.477 milions d'euros.

Impuls econòmic al desenvolupament R+D+I en el sector cultural català.

En aquesta línia, la Comunitat RIS3CAT Media integrarà ciència, tecnologia i creativitat i abordarà àmbits com la Intel·ligència Artificial i l’automatització; les dades massives i l’anàlisi de dades; la hiperpersonalització; el desenvolupament de nous formats; la interacció humà-màquina i la tecnologia hàptica; la computació al núvol; les xarxes de nova generació; la ciberseguretat i la criptografia; les xarxes socials i l’economia col·laborativa, i la immersivitat, la realitat virtual i la realitat augmentada.

El listo que todo lo sabe. Saps que utilitzem incorrectament el terme “dinero negro”?

Moltes són les persones que, de manera col·loquial, utilitzen el terme ‘pasta’ per a referir-se als diners i a pesar que es cregui erròniament que aquest vocable es tracta d'un modisme creat entre els joves. Si els que teniu més edat us poseu a pensar segur que us recordeu que fa molts anys ja es deia d'aquesta manera i amb idèntic sentit.