L'Institut Català de les Dones incrementa les hores del servei d'assesorament psicològic

L'Institut Català de la dona ha reforçat el servei d'atenció psicològica que ofereix per poder atendre totes les demandes que els arriben. Aquest és un servei que ha estat molt demandat arran de la crisi sanitària del Covid, situació que continua actualment. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el servei d'assesorament psicològic de l'Institut Catala de la dona han atès a 1848 dones durant el 2020 i 2294 el 2021. Avui parlem amb la Meritxell Banedí, Presidenta de L´Institut Català de les Dones, qui ens explica que: “Feia falta aquest reforçament del servei.I és que les dones, de fa uns anys, hem fet un procés d'identificació de les violències que patim i de les desigualtats que patim, de manera col.lectiva o molt més extensa de com ho havíem fet fins ara, i això ha estat gràcies al moviment feminista, i a més a més a aquest procés d'identificació de les violències s'ha sumat la pandèmia, i les conseqüències del confinament i de la falta d'interacció social, que han incrementat molt les violències que patim les dones. Hi ha dones que han viscut situacions molt dures, però no només atenem a dones en situacions de violència masclista, sinó que també atenem dones que necessiten un cert suport per garantir els seus drets. La violència pot ser física però també psicològica, econòmica, a les xarxes socials... les violències masclistes les podem viure totes les dones en qualsevol moment de la nostra vida. El sistema de salut a Catalunya no dona per oferir atenció psicològica a totes les dones que ho necessiten. Per accedir a aquest servei s'ha de trucar al punt més proper i concertar una cita prèvia, cosa que fem per que les dones no hagin d'esperar quan van al punt d'atenció, tot i que evidentment també s'atenen urgències, i tenim el telèfon 900 900 120 que és un teléfon gratuït i que funciona les 24 hores.