L'infern que viuen 250 veïns de tres edificis de protecció oficial

Famílies, de tres finques d'habitatges socials en règim de lloguer d'Esplugues, denuncien a l'ajuntament estar suportant “assetjament econòmic” i manca de serveis bàsics per part de Visoren, l'empresa que es va fer amb la concessió per a l'explotació dels seus edificis en 2009 i que --tal com figura en els contractes-- s'encarrega de la contractació del subministrament d'aigua calenta i calefacció a través de Sermavi.

Segons compten els veïns la situació és “insostenible i perpètua”, ja que se'ls exigeix pagar unes quantitats aberrants per aquests serveis, mentre sofreixen "corts relativament freqüents", i incidències que els porten a no poder dutxar-se perquè l'aigua surt absolutament bruta. "Alguns hem hagut d'apuntar-nos al gimnàs per a tenir una dutxa calenta i decent".





Més car el gas que el lloguer



Els residents de Juli Garreta, Josep Ventura i Gaspar Fàbregas porten una dècada queixant-se de la dubtosa gestió que Visoren fa en els seus edificis. No obstant això, la guerra va esclatar a la fi de desembre de 2022, quan la licitadora va comunicar als veïns que havien de pagar amb caràcter retroactiu l'increment del preu del gas, que no se'ls havia aplicat durant l'any. S'han arribat a reclamar quantitats de fins a 3.181 euros en concepte d'aigua calenta i calefacció pel consum de gener a novembre de 2022, mentre que al desembre --ja amb els preus actualitzats-- les factures han rondat els 150 euros de mitjana. La pujada practicada en el preu de l'aigua calenta és de, aproximadament, un 280% respecte a la que pagaven fins al moment de la revisió. Sense cap justificació.

Els veïns asseguren estar vivint un malson i exigeixen al consistori que analitzi la gestió de l'empresa, que fins avui no ha argumentat els rebuts que passa als veïns, ni quant al manteniment, pel qual paguen 85 euros cadascun al mes, ni quant als subministraments. “No sabem qui és la comercialitzadora original, per la qual cosa no podem comprovar si les tarifes que ens apliquen s'ajusten a la legalitat, ni se'ns justifica la despesa de cada veí”, ja que la caldera és comunitària.

Les queixes pel mal manteniment dels blocs han estat incessants. “Tenim un niu de gavines en el terrat que no sols impedeix el nostre descans, sinó que a més va acompanyat de diversos cadàvers de colom per a alimentar a les cries”. A més, “comença a haver-hi un volum elevat de paneroles tant en la zona comunitària com en domicilis”, comunicaven els veïns de Juli Garreta al consistori i a Visoren el passat 16 de juny de 2022. També en Gaspar Fàbregas i Josep Ventura s'han denunciat dèficits importants de manteniment.



La postura de l'ajuntament



El passat 10 de gener, portaveus dels tres edificis es van reunir amb el primer tinent d'Alcaldia d'Esplugues, Eduard Sanz, la directora de drets socials, Agnes Mateu, i diversos tècnics del consistori. Després de múltiples requeriments previs per email, segons els veïns, se'ls va exigir que analitzin i regulin la conducta d'aquesta empresa amb els habitatges públics. No obstant això, el resultat no va ser l'esperat, ja que se'ls va emplaçar a tornar una vegada els equips de jurídics del consistori analitzin si l'actuació de Visoren és legal.Eduard Sanz , va reconèixer que "existeixen dèficits de manteniment en les finques" i que s'havia ajornat el primer pagament que Visoren reclama als veïns. No obstant això, caldrà esperar que el gabinet d'advocats estudiï la documentació i veure si l'increment del preu del gas i l'exigència del pagament amb caràcter retroactiu s'ajusta a la llei. En cas de tenir raó els veïns, Sanz s'ha compromès a eximir-los de qualsevol despesa jurídica. Això sí, hauran d'esperar i contractar assessorament propi si volen acabar amb el problema ràpid.

Disposats a arribar al pròxim ple municipal

Els veïns ja van anunciar a Visoren, i a l'equip de govern i altres grups municipals, que "la gota ha satisfet el got de la seva paciència", i que no es pot permetre que tantes famílies paguin per habitatges socials tal aberració i en tals condicions. "Hi ha persones amb importants quadres d'ansietat per no poder fer front als pagaments que se'ns exigeix", han lamentat.

Malgrat diversos intents per escrit i per telèfon, aquest mitjà no ha obtingut cap resposta per part de Visoren.