L'important paper del zoo de BCN en la conservació d'espècies en perill d'extinció

Una de les principals missions del Zoo és la d’intervenir activament en la conservació d’espècies silvestres, així com la recerca i l’educació. A més, ha col·laborat activament en el rescat d’animals, destacant especialment l’acord de col·laboració que es va signar el 1985 amb Monkey World, el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i les autoritats duaneres i de control de comerç, per tal de rescatar ximpanzés identificats com a il·legals a Catalunya.

Durant els anys 80 i 90, i en virtut d’aquest acord, es van rescatar 25 ximpanzés, que van portar a la Dra. Jane Goodall a visitar personalment el Zoo de Barcelona per agrair de manera expressa aquesta tasca. Afortunadament, amb motiu de les restriccions legislatives i un major control, el tràfic il·legal va disminuir considerablement.

Així, el Zoo de Barcelona s’ha convertit en el refugi de diversos animals decomissats, el que l’ha convertit en pioner en el desenvolupament de processos d’integració primerenca de primats en general i grans simis en particular.

Una espècie en perill d’extinció

Les estimacions actuals sobre la mida total de la població mundial de ximpanzés es troben entre 345.000 i 470.000 individus, i és per tant una espècie catalogada en perill d’extinció a la llista vermella de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN). Els ximpanzés que viuen al Zoo de Barcelona són de la subespècie Pan troglodytes troglodytes, dels que es calcula que viuen aproximadament 140.000 individus.

Les poblacions de l’espècie estan minvant en tota la seva àrea de distribució, que es troba a Angola, Camerun, República Central Africana, Congo, República Democràtica del Congo, Guinea Equatorial i Gabon. El desenvolupament industrial i humà que experimenta el seu hàbitat, l’ocupació dels indrets on viu per activitats com la mineria i l’explotació de la fusta de les selves, el canvi climàtic, l’alteració del seu hàbitat i també la caça que encara pateixen, ja sigui amb destí al comerç il·legal o per menjar, són algunes de les principals amenaces que afronten els ximpanzés.

El paper del Programa europeu d’espècies en perill EEP per al ximpanzé

La funció d’aquest programa és assegurar la supervivència i el bon estat d’una població autosostenible de ximpanzés a escala europea, a través de la qual vehicular l’educació per a la conservació i promoure el suport a activitats de conservació que es desenvolupin al medi natural. Aquesta població serveix a més de reserva per fer possible el reforç de les poblacions naturals i la reintroducció de l’espècie a àrees on hagi desaparegut, quan les circumstàncies ho permetin.

La població total a 31 de desembre de 2019 era de 774 individus (292 mascles, 482 femelles) allotjades a 92 institucions de la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), i la població total a Europa registrada en el Studbook (incloses institucions no membres d’EAZA), de 1.081 individus (459 mascles i 622 femelles) a 131 institucions.