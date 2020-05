L'hostaleria de Tarragona reclama una reducció d'impostos i rebutja l'ús de mampares contra el coronavirus

Reducció efectiva o suspensió dels impostos i rebuig unànime al possible ús de mampares en els establiment de restauració. El sector hostaler de la demarcació de Tarragona afronta amb una profunda incertesa els pròxims mesos davant la crisi del coronavirus i intenta buscar fórmules per garantir la seva subsistència. Segons han admès els participants en una taula rodona organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) sobre el futur del sector, moltes empreses hauran de tancar en la línia del que pot passar a la resta del país. De moment, no hi ha consens sobre la viabilitat d'iniciatives com el repartiment de menjar a domicili més enllà de la seva utilitat de parar el cop en el moment actual.

"Demanem a les administracions que siguin valentes", ha proclamat d'entrada el president de l'AEHT, Francesc Pintado, a l'hora de reclamar que es pugui reduir l'IVA a 0 mentre duri l'actual situació o que el pagament d'impostos i taxes municipals se suspengui, no només que s'ajorni. Volen també que les mesures de finançament, com els crèdits ICO, vagin acompanyats "d'ajudes reals" o el seu efecte podria resultar contraproduent.

Segons recorda Pintado, els empresaris fa setmanes que no tenen ingressos i han d'assumir el pagament de lloguers, consums i complir les obligacions fiscals. Després de mantenir els establiments tancats durant la setmana santa, que tradicionalment es considerava en alguns casos l'inici avançat de la temporada, els empresaris veuen ara com la seva facturació es pot desplomar durant un estiu del tot incert, sinó ja també "perdut". "Hem arribat sense possibilitats de facturar i amb els recursos esgotats", indica.

Més enllà que el 75% dels ERTO presentats fins ara a la demarcació de Tarragona corresponen al sector serveix, l'entitat no fa valoracions concretes sobre quin abast concret pot tenir la crisi en el sector. Recorden que, com a mínim, un 25% del PIB provincial i que, en conseqüència, es pot veure afectat en la mateixa mesura per tancaments de negocis com es preveu a la resta del país.