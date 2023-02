L'Hospital de Mar de Barcelona aplica la intel·ligència artificial per a planificar la radioteràpia

L'Hospital de la Mar de Barcelona s'ha convertit en el primer centre d'Espanya que ha incorporat eines d'intel·ligència artificial -aprenentatge automàtic- per a planificar l'aplicació de radioteràpia a pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules petites que necessiten prevenir possibles metàstasis cerebrals.Aquest sistema redueix un 55% el temps necessari per a planificar el tractament, permet ajustar millor la radiació rebuda pel pacient i protegeix l'àrea de l'hipocamp per a evitar pèrdues de memòria.

El projecte, que ha estat validat per un estudi publicat en la revista Clinical and Translational Oncology, s'ampliarà ara a altres tipus de tumors, segons ha explicat la metgessa adjunta del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital de la Mar, Nuria Rodríguez de Déu, impulsora del projecte.

Segons Rodríguez de Déu, els primers pacients que s'han beneficiat d'aquesta nova tècnica són persones amb càncer de pulmó de cèl·lules petites a les quals calia irradiar el cervell per a evitar metàstasi, però protegint l'àrea de l'hipocamp per a evitar pèrdues de memòria i altres efectes secundaris del tractament.

Els oncòlegs de l'Hospital de la Mar han utilitzat un programari comercial existent (RapidPlan, de Varian Medical Systems) per a desenvolupar un algorisme que ha après com dissenyar la planificació dels procediments aprofitant l'àmplia informació recopilada per l'hospital en aquesta mena de casos.

L'eina, denominada 'Hippo-Mar', ha utilitzat dades de 44 pacients per a aprendre a fer aquest disseny i crear el model de manera automàtica.

Una vegada creat, es va validar el seu funcionament amb deu pacients, als quals se'ls va planificar la radioteràpia amb la nova eina i es va comparar amb el pla generat pels dosimetristas per a analitzar la seva precisió.

La conclusió és que no sols s'ultimava la planificació de forma més ràpida, amb una reducció del 55% del temps necessari per a fer-lo respecte a altres sistemes, sinó que la quantitat de radiació que rebien els malalts era més ajustada i no feien falta modificacions manuals.

Segons Rodríguez de Déu, "aquestes eines són més eficients, permeten reduir el temps de planificació i que els pacients siguin visitats i tractats el mateix dia, sense haver d'esperar, perquè fins ara, la complexitat del disseny del tractament obligava a demorar el seu inici".

"El potencial d'aquest model -ha afegit l'oncòloga- és que és capaç de crear plans de tractament d'alta qualitat sense dependre de l'experiència o habilitat del dosimetrista o dels físics".

La seva creació ha estat possible gràcies al treball d'un equip multidisciplinari, format per metges, físics i tècnics que subratllen que "les tècniques d'aprenentatge automàtic tenen un gran futur en l'àmbit hospitalari, fent costat als professionals per a fer front a tasques que fins ara eren impossibles"."Aquesta tecnologia presenta grans oportunitats, però també grans reptes que els professionals haurem d'afrontar",

Els impulsors del projecte han assegurat que és fàcilment exportable a altres centres, fins i tot a hospitals amb menys experiència en procediments complexos de radioteràpia.

"El fet que l'algorisme sigui capaç d'aprendre cada vegada que planifica un cas fa que la seva adopció sigui útil i no sigui necessari disposar de personal amb coneixements avançats", segons els impulsors de la tecnologia.

També pot facilitar la recerca en el camp de l'oncologia radioteràpica, ja que permetrà tractar amb un estàndard comú als pacients i obtenir resultats mesurables malgrat conducta de diferents centres.

En aquest sentit, el cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital de la Mar, Manel Algara, ha apuntat que "aquest treball demostra que la utilització d'eines d'intel·ligència artificial per a planificar els tractaments és viable, i confirma el treball realitzat amb Siemens per a validar-les com a ajuda en la delimitació dels òrgans".

"Aquestes eines faciliten l'estandardització i la comparació de procediments entre centres i augmenten l'eficàcia i és necessari anar incorporant-les en el nostre dia a dia", ha conclòs Algara.