L'hospital Germans Trias se suma a l'estudi de la vacuna de la tuberculosi contra la COVID-19

Mentre no hi hagi disponible a nivell global una vacuna específica contra el coronavirus, cal trobar mètodes de protecció temporals contra els efectes de la infecció per aquest virus. S’està treballant, sobretot, amb fàrmacs i altres productes ja existents.

És el cas de la vacuna BCG (Bacil de Calmette-Guérin), que està mostrant resultats prometedors en diversos estudis, però cal un projecte a gran escala per provar-ne la possible efectivitat. Per això va néixer el BRACE trial, l’assaig clínic que va engegar aquesta primavera a Austràlia per investigar si la vacuna BCG pot protegir el personal sanitari contra la COVID-19.

Ara Espanya se suma a aquest estudi, al costat dels Països Baixos, el Regne Unit i Austràlia, amb participants de diversos centres hospitalaris, entre els quals el de Can Ruti.



L’assaig clínic se centra en el personal sanitari, un col·lectiu que està especialment exposat a aquest coronavirus. “Es tracta d’un estudi controlat, amb vacuna i placebo, en què hi pot participar tot el personal que treballa en un centre de salut i/o que tinguin contacte directe amb pacients”, explica el doctor Antoni Rosell, investigador principal del projecte a Germans Trias. “Després de l’administració de la vacuna (o del placebo) farem un seguiment dels participants durant 12 mesos. La vacuna serà efectiva si hi ha considerablement menys infeccions per COVID-19 en els participants que han rebut la BCG respecte els que hagin rebut placebo”, detalla Rosell.



Originalment, la vacuna BCG es va desenvolupar per protegir de la tuberculosi (TB), és a dir que no es tracta d’una vacuna específica contra el coronavirus.

Tanmateix, s’ha vist que a més de protegir de la TB, la vacuna genera un impuls temporal del sistema immunitari. “Aquest reforç immunitari pot oferir protecció extra en el cas d’infecció per coronavirus, que esperem que redueixi el nombre de persones afectades pel virus i alleugi els casos d’infecció. Sabem que la vacuna també protegeix front a altres infeccions respiratòries”, explica “Si la vacuna BCG resulta efectiva, serà un molt necessari complement al limitat arsenal de fàrmacs de què disposem, ara per ara, per lluitar contra la COVID-19”, conclou el Dr. Rosell.