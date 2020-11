L'Hospital Germans Trias i Pujol demana voluntaris per a provar la fase 3 de la vacuna contra la Covid-19

L'Hospital Germans Trias i Pujol, juntament amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, és un dels centres d'Espanya que

participarà en assajos clínics en FASE 3 per a estudiar l'eficàcia de diferents vacunes actualment en desenvolupament en la prevenció de la COVID-19.

Es tracta d'estudis internacionals en els quals participen milers de persones majors d'edat, amb o sense malalties de base, independentment que hagin superat o no la COVID-19. L'objectiu d'aquests estudis és avaluar l'eficàcia de les vacunes per a evitar la infecció pel virus SARS-CoV-2 i/o reduir la gravetat dels símptomes en aquelles persones que s'infectin.

De les més de 200 vacunes contra la COVID-19 actualment en desenvolupament, només 47 han iniciat assajos clínics en persones,

i únicament 11 es troben en estudis d'eficàcia (FASE 3).

En La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor José Moltó, metge investigado del la FLS de l'hospital de can Ruti "Els estudis en FASE 3 estudien l'eficàcia de les vacunes i són imprescindibles perquè aquestes puguin utilitzar-se en la població." explica l'investigador "Aquests estudis només es posen en marxa quan hi ha dades suficients dels estudis de FASE 1 i 2 que demostrin que les vacunes són segures i que generen una resposta adequada per part del sistema immunitari."

Perquè els estudis de FASE 3 puguin generar conclusions vàlides és necessària la inclusió de milers de persones que representin a la població general, la qual cosa suposa un repte per al seu desenvolupament.

Todo preparado para iniciar el reclutamiento



Ante la necesidad de contar con muchos participantes de forma rápida, en los últimos meses la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas ha trabajado contra reloj en la puesta a punto de la infraestructura necesaria para poner en marcha y desarrollar estos nuevos estudios, para los que se prevé la inclusión de centenares de personas el centro.

Para facilitar e impulsar esta participación masiva, la Fundación ha activado la web socrecerca.com / soyinvestigacion.com.

En este nuevo portal, la ciudadanía podrá informarse sobre las características de los estudios que se realizan en la Unidad de Ensayos Clínicos de la Fundación, así como registrarse para participar. Una vez inscritos, personal del equipo de investigación los contactará para verificar sus datos personales, informar sobre los estudios activos, resolver dudas y gestionar su inclusión.