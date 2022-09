L'Hospital del Mar prova la música amb els pacients d'UCI

L'Hospital del Mar ha iniciat un estudi per comprovar els beneficis de la música com a teràpia per als pacients ingressats a l'UCI. L'objectiu és que la música ajudi els pacients a evolucionar i recuperar-se més ràpidament.

En l'experiment, que es va veure frenat per la pandèmia i que preveu tenir els resultats en menys de sis mesos, hi participen la Fundació Manuel Lao i la d'Amics de l'Hospital del Mar.





Música, la millor medicina

La investigació se centrarà en pacients que pateixin deliri, una conseqüència molt freqüent i greu entre les persones que entren a l'UCI, i vol analitzar l'efecte de la música a l'hora de reduir els episodis de psicosi.

La musicoteràpia es basa a fer sonar un programa musical adaptat a cada pacient de forma individual, segons la seva situació i característiques, amb l'objectiu de reduir els seus nivells d'estrès i ajudar a fer que el malalt es comuniqui millor amb l'entorn que l'envolta. En aquest cas, la música pot ajudar a relaxar-se als pacients que estan més neguitosos i apujar el ritme als que estan menys actius.

L'objectiu és que el pacient rebi abans l'alta i ho faci amb menys seqüeles



No és la primera vegada que els centres sanitaris comproven els efectes positius de la música. Altres hospitals, com el Sant Joan de Déu, compta amb el pediatre violinista, Joan Valls, que toca el violí a les habitacions dels infants i a l'UCI.

Una UCI pionera

De fet, l'UCI de l'Hospital del Mar destaca per ser una de les pioneres a oferir untracte més proper i humà als pacients, que inclou sortides terapèutiques per veure el mar o l'ús de la realitat virtual per reduir l'angoixa dels malalts, entre altres iniciatives.

Des de l'hospital també treballen per permetre l'entrada d'animals terapèutics a l'UCI i per recuperar la possibilitat que els pacients estiguin acompanyats pels seus familiars en tot moment.