La UB i l'hospital de Bellvitge avaluaran la incidència de la Covid a la universitat

La Universitat de Barcelona i l’Hospital Universitari de Bellvitge posen en marxa el projecte de mecenatge Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics, que té com a objectiu dur a terme un estudi transversal de cribratge d’infecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en una mostra representativa de la comunitat universitària de la UB.

A La Linterna Catalunya hem parlar del tema amb el coordinador de l'estudi i catedràtic de farmacologia de la UB, el Dr. Francisco Ciruela, "L’estudi es farà en una població representativa i proporcionada de 5.000 persones dels diferents col·lectius de la Universitat (estudiants, personal d’administració i serveis, i personal docent i investigador), escollits aleatòriament i a qui es convidarà a participar-hi."

El projecte de recerca, que començarà el dia 9 de desembre, tindrà una durada de quatre setmanes i es preveu que se n’obtinguin els resultats durant la segona quinzena de gener. Mitjançant proves PCR i estudis serològics, s’identificarà possibles persones contagiades asimptomàtiques o presimptomàtiques en l’àmbit de la Universitat.

D’aquesta manera, l’estudi permetrà millorar el coneixement de l’epidemiologia de la malaltia en el context universitari, format per un col·lectiu majoritàriament jove sobre el qual hi ha pocs estudis.

Les persones que donin positiu entraran al circuit estàndard de seguiment, aïllament i maneig de la malaltia establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’equip d’investigadors que duran a terme aquest projecte està format per experts en coordinació de projectes, així com en detecció, tractament i prevenció de malalties transmissibles, i en disseny d’estudis epidemiològics sanitaris.

Projecte solidari

El projecte, que està inclòs en la iniciativa Mecenes UB 2020, té un objectiu inicial de 100.000 €, que serviran per a l’adquisició d’eines i material de suport essencials per tirarlo endavant: tests serològics, tests de detecció de la COVID-19 per PCR, robot epMotion 5075t, que permet l’extracció d’RNA de manera automatitzada, i un termociclador d’última generació per a proves específiques d’aquest coronavirus.