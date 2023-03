L'estat emocional dels adolescents empitjora

La salut mental dels adolescents no para d'empitjorar, especialment entre les noies, que se senten cansades, tristes o desesperançades. La pandèmia ha empitjorat encara més aquesta tendència. Així ho afirma una enquesta que ha fet la Diputació de Barcelona a desenes de milers de joves de 15 anys en els últims set anys i a 81 municipis. En concret, el 55% de les noies consideren que el seu estat d'ànim és negatiu. Per primer cop s'ha preguntat també a aquesta enquesta si han tingut idees suïcides, i el 23%, gairebé un de cada 4, han respost que en algun cop ha sentit ganes de morir-se. La meitat de les noies afirmen haver estat víctimes de maltractament psicològic, mentre que un 40% diuen que han patit algun tipus d'assatjament sexual. La iniciació al sexe l'admeten gairebé un de cada 5 enquestats. L'enquesta remarca que hi ha hagut una disminució dels embarassos, que han tingut un 3.4% de les noies. Pel que fa a la percepció de la salut, és positiva en gairebé 4 de cada 5 nois i noies, però un 21.3% defineixen la seva salut com a regular, dolenta o molt dolenta. Respecte a l'estat d'ánim en general, en la darrera onada d'aquesta enquesta s'han doblat els nois i noies que asseguren sentir-se cansades, tristes, desesperançades o nervioses. En total als joves participants se'ls han fet 76 preguntes en diferents apartats. Pel que fa a l'oci, ha augmentat molt el relacionat amb les xarxes socials i les pantalles en gneeral, però també la pràctica d'esports, mentre també hi ha més joves fent botellot al carrer.