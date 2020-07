L'espectacle astronòmic més gran de l'any. Com hem de fer per veure al cometa Neowise?

Descobert el passat 23 de març pel satèl·lit Neowise, el cometa, que ha adoptat el nom del telescopi espacial de la NASA amb el qual va ser descobert, va passar per la seva periheli -el punt de la seva òrbita més pròxim al Sol- el dia 3 de juliol.

En aquest moment es trobava a 43 milions de quilòmetres de la nostra estrella i no tornarem a rebre la seva visita fins dins de 6.800 anys.

Aquests dies continua molt prop del Sol i és visible just abans del començar el dia, per la qual cosa a penes disposem d'al voltant de mitja hora per a observar-lo, pel fet que la llum de l'alba ho fa desaparèixer.

El seu màxim acostament a la Terra tindrà lloc el 23 de juliol, quan passi a una distància de 0,69 unitats astronòmiques (103 milions de km). A partir d'aquest dia podrà veure's bé al capvespre. En trobar-se cada vegada més lluny del Sol, perdrà lluentor, però el contrast serà major per la foscor de la nit, que es veurà afavorida per una prima Lluna creixent.

"El cometa està moltes hores per sobre de la línia de l'horitzó" ens explica l'Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de barcelona, "només són necessaris uns prismàtics per a observar-lo. Cal buscar-ho a partir de les 3 i mitjana de la matinada, mirant al nord-est i a uns 12 graus sobre l'horitzó, està molt baixet, i els núvols poden dificultar la seva localització. Al vespre el podem veure cap al nord-oest. Val la pena emprar el temps que sigui necessari per a localitzar-lo i gaudir-lo perquè és un d'aquests fenòmens escassos d'observar." Ens diu l'astrònom Bernal.

Des del punt de vista astronòmic, l'estudi dels cometes és molt interessant, perquè són fòssils de la formació del nostre sistema solar i, per tant, contenen informació de la gènesi dels sistemes planetaris. Si, a més, el cometa prové del Núvol d'Oort (com és el cas del cometa Neowise), l'interès científic és major, perquè solen ser cometes nous que contenen material primigeni i sense processar del núvol original (nebulosa solar) que va formar el nostre sistema solar.