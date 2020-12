L’Espai Gironès col·laborarà amb la campanya de Nadal en una nova teràpia contra els efectes de la Covid-19

L’Espai Gironès col·laborarà amb la campanya de Nadal, que comença aquest divendres 4 de desembre, amb la lluita contra la Covid-19. Concretament es farà una donació al projecte de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) per desenvolupar una nova teràpia per evitar l’accés del virus als pulmons.

El projecte és del grup de replicació cromosòmica encapçalat pel doctor Jordi Frigola.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el gerent de l'espai gironès, Pau Jordà. "Per cada targeta regal de 30 euros o més que es compri a l’Espai Gironès, el centre comercial en regalarà una de 10 euros i anirà sumant, per cada compra, 5 euros a aquesta iniciativa de recerca. Les targetes regal no caduquen fins el desembre de 2021. El repte és fer una donació de 10.000 euros." ens explica.

Davant de situacions extremes, calen múltiples solucions que actuïn de manera cooperativa i sinèrgica. Exemples de cooperació, com el de l'Espai Gironès i l'IDIBGI, són més necessaris que mai.

Per això, des de l'IDIBGI han agraït enormement a l'Espai Gironès la seva aposta de futur, i animen a altres empreses a seguir sumant. Al final, apostar per la ciència és una inversió segura, tots hi sortim guanyant.

“Des de l’Espai Gironès estem molt contents d’engegar per desè any la campanya solidària de Nadal. Per nosaltres és un honor poder ajudar en la investigació a una entitat de referencia de les comarques gironines com es l’IDIBGI. Aquest any, a més, agreujat amb la pandèmia, ha estat especialment important poder contribuir en la investigació sobre la Covid-19 i, concretament, per evitar la seva afectació als pulmons. Esperem i desitgem que gràcies a la solidaritat gironina, aquesta campanya de Nadal sigui un èxit com ho han estat les anteriors”, ha remarcat el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà.

Recordem que s’han fet concentracions de protesta per part dels comerciants i amb el suport de l’Espai Gironès, ja que no s’han pogut obrir abans els establiments degut a les mesures restrictives imposades pel Govern als centres comercials per fer front al coronavirus i ha afectat greument al sector.

Aquestes mesures s’han considerat un “greuge comparatiu” respecte a la resta de comerç de les comarques gironines. A l’Espai Gironès hi treballen unes 800 persones i que més del 35% dels establiments són petits comerços o franquícies i cal tenir en compte que és una època de l’any essencial, de la que prové cap al 30% de la facturació anual dels comerços.