L'espai dels mossos d'esquadra

Avui l'Imma Viudes ens parla sobre:

-Tsunami Democràtic va intentar boicotejar el Clàssic amb drons:

Tsunami Democràtic va veure frustrats els seus plans de boicotejar el Clàssic del Camp Nou amb amb diversos drons, l'objectiu dels quals era baixar fins al camp amb pancartes. Aquesta acció no va poder dur-se a terme per la intervenció dels Mossos d'Esquadra, els qui van interceptar els aparells de la plataforma independentista i van minimitzar l'impacte de la iniciativa.

Un membre de Tsunami Democràtic va reconèixer que l'acció “hagués parat el partit i canalitzat la protesta” en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Aquest representant va explicar que els drons havien de baixar a la gespa amb dues pancartes, la primera amb el lema 'Spain Sit and Talk' i una altra que "posava de manifest que la població catalana està sent discriminada políticament i reprimida per voler exercir drets".

-Roben a casa de Semedo poques hores abans del Clàssic:

El jugador del Barça Nelson Semedo ha sofert un robatori a la seva casa poques hores abans del clàssic contra el Reial Madrid, que es disputa aquesta tarda al Camp Nou, mentre es trobava concentrat amb la resta de la plantilla blaugrana a l'Hotel Sofía de la capital catalana.

Segons ha avançat la cadena Ser i han confirmat a Efe fonts pròximes a la recerca, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís sobre les 14.00 hores que s'havia produït un robatori en el domicili del lateral portuguès del F.C.Barcelona. La policia catalana ha obert una recerca per a esclarir els fets.