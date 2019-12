L'espai dels mossos d'esquadra

Avui l'Imma Viudes ens parla sobre:

-L'estafa de la trucada perduda ha tornat: et poden robar els diners: És una enganyifa recurrent de cada any amilers de víctimes. Una persona rep una trucada perduda i, quan marca el número per saber qui era, li prenen el pèl i els diners, així és com funciona l'estafa de la trucada.

-El Pla de Nadal arrenca amb la posada en marxa de patrulles mixtes als principals eixos comercials de Barcelona: Treballaran per la prevenció de la seguretat ciutadana i per evitar la comissió d’actes delictius, així com el control d’ infraccions que puguin pertorbar la convivència i el descans dels veïns. El pla preveu intensificar la vigilància al transport suburbà que durant aquesta època veurà augmentada l’afluència de viatgers. L’operatiu es complementarà amb altres dispositius específics com la Nit de Cap d’Any, la cavalcada de Reis o la fira de Reis de la Gran Via.

-La resolució de l'atracament a una joieria de Barcelona l'any 2018 permet als Mossos fer aflorar l'activitat d'una organització criminal: Durant l’atracament a la joieria els dos autors materials dels fets es van endur joies per valor d’1.300.000 euros. L’organització criminal es dedicava als atracaments, el blanqueig de capitals i al tràfic de drogues

- Els Mossos desmantellen tota l'estructura d'una sofisticada organització criminal de clans familiars dedicada al tràfic de drogues: Amb l’operatiu policial iniciat el 29 de novembre s’ha aconseguit desarticular tota l’estructura de l’organització, tant pel que fa als canals de venda i distribució com respecte als àmbits logístic i financer. L’organització havia adquirit un gran parc immobiliari a través de testaferros per blanquejar la ingent quantitat de diners que generava. En el decurs dels escorcolls es van intervenir 59 quilos de cocaïna, armes, joies i prop d’un milió i mig d’euros en efectiu.

